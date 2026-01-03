Qué rol cumplió Alicia Ramos Fondeville, la mujer que condenó a Carlos Monzón en el juicio por asesinato

Alicia Ramos Fondeville: la mujer que condenó a Carlos Monzón

El campeón mundial de boxeo en categoría mediano Carlos Roque Monzón, se consolidó como una figura pública en Argentina en la década del 70. Actualmente es considerado uno de los mejores representantes argentinos del deporte y fue catalogado también como uno de los mejores de su tiempo en medios internacionales. Pero su vida estuvo marcada por los excesos y la violencia no se quedó arriba del ring. Los golpes y puños estuvieron presentes a lo largo de toda la vida del santafesino, lo que le valió una condena a prisión por homicidio.