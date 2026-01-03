Qué rol cumplió Alicia Ramos Fondeville, la mujer que condenó a Carlos Monzón en el juicio por asesinato

Este jueves en horas de la mañana, falleció en la ciudad de Mar del Plata la jueza Alicia Ramos Fondeville. A sus 90 años, murió la primera mujer en estar al frente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento de Justicia de Mar del Plata, también recordada por haber sido quien condenó al exboxeador Carlos Monzón a 11 años de prisión por el homicidio de Alicia Muñiz.
El Colegio de Magistrados fue la primera entidad en confirmar públicamente el deceso de Ramos Fondeville. “Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero en esta ciudad”, escribieron en el aviso.
En 2025 el mismo Colegio había organizado una ceremonia en honor a Ramos Fondeville para reconocer “su legado y su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”. En el evento se entregó una medalla a la magistrada. “Su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”, señalaron en el comunicado de despedida.
Alicia Ramos Fondeville: la mujer que condenó a Carlos Monzón
El campeón mundial de boxeo en categoría mediano Carlos Roque Monzón, se consolidó como una figura pública en Argentina en la década del 70. Actualmente es considerado uno de los mejores representantes argentinos del deporte y fue catalogado también como uno de los mejores de su tiempo en medios internacionales. Pero su vida estuvo marcada por los excesos y la violencia no se quedó arriba del ring. Los golpes y puños estuvieron presentes a lo largo de toda la vida del santafesino, lo que le valió una condena a prisión por homicidio.
Susana Giménez fue la pareja más popular de Monzón y lo acompañó en su época dorada entre 1974 y 1980. Pero la conductora decidió dejarlo por su problema de violencia recurrente motivada por celos, además de problemas de alcoholismo. Aunque hubo intentos de reconciliación, terminaron en Montecarlo luego de que ella apareciera con claras marcas de golpes.
Monzón tuvo muchas parejas y cinco hijos; el último de ellos, Maximiliano Roque, fruto de su relación con la modelo uruguaya Alicia Muñiz Calatayud. Muñiz fue asesinada por Monzón en 1988 luego de una fuerte discusión en la que ella reclamaba el dinero de la manutención de su hijo. El juicio se llevó a cabo en Mar del Plata dos años después.
Alicia Ramos Fondeville presidió el tribunal que el 3 de julio condenó a Monzón a 11 años de prisión. Aunque se determinó que el crimen no había sido premeditado, sí se tomaron en cuenta las reiteradas denuncias que Muñiz había hecho en contra de Monzón por golpearla.