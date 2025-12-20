Choque de apellidos míticos: los nietos de Monzón y Bonavena se enfrentarán en "Párense de Manos 3"

Un capítulo inesperado se suma a una rivalidad histórica: Agustín Monzón y Franco Bonavena se enfrentarán este sábado en el Palacio Tomás A. Ducó, en el marco del festival Párense de Manos III. El combate, pactado a cuatro rounds, tendrá una carga simbólica enorme: sus abuelos, Carlos Monzón y Oscar “Ringo” Bonavena, jamás llegaron a pelear oficialmente, aunque el antagonismo siempre existió.
Ambos boxeadores construyen sus propios caminos. Monzón, actor y participante de realities, encontró en el boxeo una forma de honrar el legado familiar.
Bonavena, de 29 años, dejó el rugby por una lesión y se reinventó como pugilista amateur. El evento será televisado por Kick y Telefe, con expectativa masiva.
Un pasado cargado de gloria
Las historias de sus abuelos, llenas de gloria deportiva, polémicas y enfrentamientos verbales, también sobrevolarán la velada. Será un duelo simbólico, emotivo y esperado por generaciones de fanáticos.