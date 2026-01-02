Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón

Falleció este jueves en la ciudad de Mar del Plata Alicia Ramos Fondeville, la jueza que presidió el tribunal que condenó al ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón por el homicidio de su esposa, Alicia Muñiz. Tenía 90 años y atravesaba una grave enfermedad, según confirmaron sus familiares y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata.
De acuerdo con lo informado por medios locales, sus restos serán velados hasta las 14 de este viernes en la casa velatoria Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2046, en la ciudad balnearia.
Ramos Fondeville desarrolló una extensa y destacada trayectoria judicial que se extendió por más de tres décadas. Inició su carrera en el fuero de menores, luego se desempeñó como defensora oficial y, en 1985, ya en el regreso de la democracia, integró la Cámara Penal. Allí compartió tribunal con los jueces Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, fallecido en febrero de 2024.
Fue ese tribunal el que juzgó a Carlos Monzón y lo condenó a 11 años de prisión por el asesinato de Alicia Muñiz, ocurrido el 14 de febrero de 1988 en el barrio La Florida. El proceso judicial se convirtió en uno de los más resonantes de la historia argentina y tuvo una repercusión mediática inédita para la época. La propia Ramos Fondeville reconoció tiempo después que el juicio tuvo “mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares”.
En 2025, al cumplirse el 50° aniversario del Colegio de Magistrados y Funcionarios, la jueza fue distinguida por su trayectoria y su aporte a la consolidación de una Justicia “cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.
“Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en nuestra ciudad”, expresó la institución en un comunicado oficial.
“Fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”, añadieron.
El mensaje destacó además que “su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva”. En ese sentido, recordaron que en agosto de 2025, con motivo del 50° aniversario del Colegio, las autoridades le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad.
“Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”, concluyó el comunicado, que replicó Infobae.