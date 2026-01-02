Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón

Fue ese tribunal el que juzgó a Carlos Monzón y lo condenó a 11 años de prisión por el asesinato de Alicia Muñiz, ocurrido el 14 de febrero de 1988 en el barrio La Florida. El proceso judicial se convirtió en uno de los más resonantes de la historia argentina y tuvo una repercusión mediática inédita para la época. La propia Ramos Fondeville reconoció tiempo después que el juicio tuvo “mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares”.