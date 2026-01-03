Aire acondicionado en verano: cómo usarlo sin que se dispare la factura de la luz

El aire acondicionado es uno de los aliados más preciados durante los días calurosos del verano, pero su uso constante puede traer consigo un aumento significativo en el consumo de energía y, por ende, en las facturas de electricidad. Con el calor, es común recurrir a esta tecnología para mantenernos frescos, sin tener en cuenta el impacto que puede tener en el bolsillo.
Solo el uso de estos equipos en la temporada estival representa una exigencia de 10.000 megawatts (MW), un 40% más que el promedio anual. Los picos de demanda suelen darse entre las 13 y las 17 horas. Este electrodoméstico es clave para determinar el nivel de factura que llega a cada hogar por hora durante las olas de calor.
La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de Argentina (Adeera) lanzó una serie de recomendaciones para cuidar el consumo de energía durante este verano, para evitar que los usuarios paguen tarifas muy abultadas y que haya tensiones en la red eléctrica.
Aire acondicionado en verano: ¿cómo utilizarlo para evitar el aumento en la factura de la luz?
En el caso del aire acondicionado, es importante ajustar la temperatura entre los 24° y los 26°. Cada grado por debajo de esa franja incrementa el consumo en un 8% durante el hogar, según el ente. Además, es conveniente apagarlos en ambientes desocupados y complementarlos con ventiladores puede hacerlos más eficientes.
También es importante evitar utilizar al mismo tiempo equipos que tengan un alto consumo. El caso más paradigmático es el de las planchas o los lavarropas y los aires acondicionados.
Se recomienda limpiar los filtros cada 6 meses para que el equipo de aire no consuma energía de más para funcionar de forma correcta. Para conservar la temperatura, mantener cerradas las puertas y ventanas del espacio que se está utilizando. Es suficiente con ventilar los espacios de 5 a 10 minutos.
Otra de las medidas para disminuir el consumo es la utilización de artefactos eléctricamente más eficientes. Esa información generalmente se encuentra en lo que se conoce como “Etiqueta de Eficiencia Energética”, las cuales son obligatorias, muy fáciles de ver, siempre se encuentran en forma de adhesivo y tienen una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético, donde cada escalón representa un nivel de eficiencia energética.
La etiqueta en cuestión puede encontrarse en aparatos como acondicionadores de aire, refrigeradores y congeladores, lavarropas, microondas, televisores. También se ubican en algunas lámparas domésticas.
“El adhesivo en cuestión presenta una barra de colores con formato de escalera y con letras asignadas por orden alfabético. Cada escalón representa un nivel de eficiencia energética: el rendimiento más eficiente está representada por el color verde y la letra A (algunos electrodomésticos incorporaron las categorías A+, A++ y A+++) y aquél menos eficiente, por el color rojo y la letra G”, explicó el Enre.