Aire acondicionado en verano: cómo usarlo sin que se dispare la factura de la luz

Otra de las medidas para disminuir el consumo es la utilización de artefactos eléctricamente más eficientes. Esa información generalmente se encuentra en lo que se conoce como “Etiqueta de Eficiencia Energética”, las cuales son obligatorias, muy fáciles de ver, siempre se encuentran en forma de adhesivo y tienen una barra de colores en escalera con letras en orden alfabético, donde cada escalón representa un nivel de eficiencia energética.