Secciones
LA GACETA
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: la educación en la historia
Hace 3 Hs

La educación de las élites y de los sectores populares fue preocupación de los gobiernos, tanto desde el período de la dominación española (Virreinato del Río de la Plata) como de las autoridades surgidas de los procesos revolucionarios de inicios del siglo XIX (Provincias Unidas del Río de la Plata). El carácter marginal de la región y luego los avatares de la guerra y la política impidieron que la educación fuera una preocupación central de las distintas administraciones políticas. Es preciso señalar que se fueron conformando algunos mecanismos y estrategias educativas que luego se generalizaron a partir de la existencia de un sistema educativo provincial y nacional. En marzo de 1723, el Cabildo, dispuso que los maestros debían enseñar a leer y escribir a los españoles y a los indios, pero no a mulatos y mestizos. Estos permanecerán separados e instruidos sólo en la formación cristiana. En el Río de la Plata, las primeras escuelas públicas son aquellas que sostiene el Cabildo. Si bien constan nombres de algunos maestros  de los inicios de la ciudad (Pedro de Vega, Francisco de Victoria, Diego Rodríguez, Felipe Arias de Mansilla, Lázaro Quinteros, Alejandro Tomiño, Francisco Juan Moreira... todos en el siglo XVII), recién en el siglo  XVIII se puede hablar de escuelas como instituciones formales en nuestro territorio.

Pedro Verasaluse

pedropabloverasaluse@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi
5

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

Museos abiertos en verano: estos son los horarios para visitarlos gratis en enero

Museos abiertos en verano: estos son los horarios para visitarlos gratis en enero

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Leo Deza, en Tafí del Valle: un ciclo para mostrar el talento musical

Leo Deza, en Tafí del Valle: un ciclo para mostrar el talento musical

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Comentarios