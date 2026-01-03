Cartas de lectores III: la educación en la historia

La educación de las élites y de los sectores populares fue preocupación de los gobiernos, tanto desde el período de la dominación española (Virreinato del Río de la Plata) como de las autoridades surgidas de los procesos revolucionarios de inicios del siglo XIX (Provincias Unidas del Río de la Plata). El carácter marginal de la región y luego los avatares de la guerra y la política impidieron que la educación fuera una preocupación central de las distintas administraciones políticas. Es preciso señalar que se fueron conformando algunos mecanismos y estrategias educativas que luego se generalizaron a partir de la existencia de un sistema educativo provincial y nacional. En marzo de 1723, el Cabildo, dispuso que los maestros debían enseñar a leer y escribir a los españoles y a los indios, pero no a mulatos y mestizos. Estos permanecerán separados e instruidos sólo en la formación cristiana. En el Río de la Plata, las primeras escuelas públicas son aquellas que sostiene el Cabildo. Si bien constan nombres de algunos maestros de los inicios de la ciudad (Pedro de Vega, Francisco de Victoria, Diego Rodríguez, Felipe Arias de Mansilla, Lázaro Quinteros, Alejandro Tomiño, Francisco Juan Moreira... todos en el siglo XVII), recién en el siglo XVIII se puede hablar de escuelas como instituciones formales en nuestro territorio.