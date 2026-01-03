El nuevo año y la ilusión de un cambio

En esta época, como señala la psicóloga clínica Carmina Varela, entrevistada en LA GACETA, se siente con fuerza el mandato de la renovación. Aparecen preguntas que no todos están preparados para enfrentar. “El problema es que, al hacer balances, solemos poner el foco casi exclusivamente en el tener o en el hacer. Qué logré, qué perdí, qué hice, qué dejé de hacer. Tal vez la pregunta más incómoda -y la más necesaria- sea otra: ¿quién estoy siendo?”, apunta la especialista.