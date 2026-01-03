La visita de Gilberto Gil: entre el estilo único del músico brasileño y propuestas de jazz

Hubo que esperar, pero Gilberto Gil confirmó su presencia en el país: estará el 11 de marzo en el Movistar Arena, con su proyecto “Tempo Rei”. El mítico músico brasileño de 82 años regresa con su personalísimo estilo que nació desde la bossa nova para ampliarse a la samba, la música africana, el reggae, el rock, el soul y el punk, entre otras influencias de este pionero de la tropicália y militante político desde su juventud (fue ministro de Cultura entre 2003 y 2008, durante la primera presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva).
Bebop Club es uno de los sitios de excelencia del jazz porteño y ya para enero programó su Cuarto Festival de Verano, que tendrá el domingo 4 al alemán-austríaco Heinrich von Kalnein, figura central del jazz europeo, junto al saxofonista nacional Andrés Hayes. Luego, el 9 y el 10 en su escenario estará la presencia estelar de Christie Dashiell (dos veces nominada al Grammy), acompañada por los argentinos Mariano y Sebastián Loiácono y Eduardo Jodos, entre otros; en una nutrida grilla que tiene al pianista neoyorquino Benny Green con dos fechas: el 5 y el 8 de febrero (con dos shows por día).
En el teatro Coliseo, el 12 de marzo cantará la inigualable Dee Dee Bridgewater, secundada al piano por Bill Charlap, por primera vez juntos en el país y para presentar su disco “Elemental”.
Otra visita destacada será la de Anoushka Hemangini Shankar, la sitarista de ascendencia india, hija de Ravi Shankar y hermana de Norah Jones, que estará el 27 de marzo en el teatro Avenida.