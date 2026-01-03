La visita de Gilberto Gil: entre el estilo único del músico brasileño y propuestas de jazz

Bebop Club es uno de los sitios de excelencia del jazz porteño y ya para enero programó su Cuarto Festival de Verano, que tendrá el domingo 4 al alemán-austríaco Heinrich von Kalnein, figura central del jazz europeo, junto al saxofonista nacional Andrés Hayes. Luego, el 9 y el 10 en su escenario estará la presencia estelar de Christie Dashiell (dos veces nominada al Grammy), acompañada por los argentinos Mariano y Sebastián Loiácono y Eduardo Jodos, entre otros; en una nutrida grilla que tiene al pianista neoyorquino Benny Green con dos fechas: el 5 y el 8 de febrero (con dos shows por día).