La reacción del mercado: el riesgo país cayó al nivel más bajo desde julio de 2018

El indicador que elabora JP Morgan había cerrado 2025 en 571 unidades, por lo que la baja marcó un arranque favorable para el inicio del año.

Hace 2 Hs

El riesgo país argentino bajó 18 unidades y se ubicó en 553 puntos básicos, el nivel más bajo desde fines de julio de 2018. El indicador que elabora JP Morgan había cerrado 2025 en 571 unidades, por lo que la baja marcó un arranque favorable para el inicio del año. 

La caída se dio en el primer día de vigencia de la nueva etapa del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei, que comenzó a regir hoy.

En paralelo, los bonos argentinos que cotizan en el exterior registraron mayoría de variaciones positivas, con subas moderadas que alcanzaron hasta 0,4% en la primera rueda de 2026.

En el mercado accionario, las acciones argentinas que operan en Wall Street mostraron un comportamiento mixto. Entre los papeles que lideraron las subas se destacaron Ternium (2,4%), Irsa (2%) y Tenaris (1,7%). En contraste, las principales bajas fueron para Mercado Libre (1,5%), Banco Supervielle (1,4%) y Globant (1,3%).

En el plano cambiario, el dólar oficial avanzó $15 y se vendió a $1.495 en las pantallas del Banco Nación (BNA). Estos movimientos del mercado se produjeron en el primer día de funcionamiento del nuevo marco monetario y cambiario, anunciado el pasado 15 de diciembre. 

El esquema contempla dos ejes centrales: la ampliación de las bandas dentro de las cuales flota el dólar, que desde hoy comenzaron a ajustarse mensualmente por inflación, y el programa de compra de reservas por parte del Banco Central.

Temas Estados Unidos de AméricaRepública ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
