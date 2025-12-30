El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

En ese sentido, detalló los mecanismos de control aplicados por la entidad monetaria: “En nuestra gestión se cerraron 136 operadores de cambio, obviamente siguiendo las reglas que corresponden. Primero se intima a la institución para que explique las operaciones que está haciendo, si no lo hace se le inicia un sumario y se la suspende. Durante ese sumario se le da derecho a la defensa y luego se hacen los sumarios. Si hay alguna actividad irregular, se castiga con multas y con inhibiciones para operar en el mercado de cambios”.