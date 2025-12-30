El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, sostuvo este martes que la mayoría de las investigaciones judiciales por presuntas maniobras irregulares vinculadas al dólar "blue" durante los años 2022 y 2023 fueron impulsadas a partir de denuncias realizadas por la propia autoridad monetaria mientras él se encontraba al frente del organismo.
En diálogo con Radio 10, el ex titular del BCRA remarcó que durante su gestión se llevaron adelante “incontables sumarios” por violaciones a la normativa cambiaria y subrayó que todas esas operaciones se encuentran bajo la órbita exclusiva de control del Banco Central, sin intervención del Ministerio de Economía.
“La mayoría de las investigaciones que se han hecho han sido durante nuestra gestión, mientras yo presidía el Central”, subrayó Pesce.
En ese sentido, detalló los mecanismos de control aplicados por la entidad monetaria: “En nuestra gestión se cerraron 136 operadores de cambio, obviamente siguiendo las reglas que corresponden. Primero se intima a la institución para que explique las operaciones que está haciendo, si no lo hace se le inicia un sumario y se la suspende. Durante ese sumario se le da derecho a la defensa y luego se hacen los sumarios. Si hay alguna actividad irregular, se castiga con multas y con inhibiciones para operar en el mercado de cambios”.
Pesce agregó que “en el principio del actual Gobierno se cerraron 15 operadores más y ahora están aplicándose las multas de las investigaciones que comenzaron durante nuestra gestión. Hay instituciones a las cuales se les han aplicado hasta $60.000 millones de multa”.
La palabra de Miguel Pesce sobre la causa dólar "blue"
El ex presidente del BCRA también negó cualquier vinculación entre estas causas y las investigaciones que se tramitan en otros tribunales relacionadas con la administración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). “Siempre que se encontraron irregularidades fueron denunciadas y se iniciaron las investigaciones y los sumarios. Por la propia temporalidad, los castigos se aplican tiempo después. Pero sin ningún lugar a dudas, todas estas investigaciones se iniciaron durante mi gestión y los mecanismos de control funcionaron”, dijo.
También destacó que el control del mercado cambiario fue una competencia exclusiva del BCRA y descartó la participación del entonces Ministerio de Economía, conducido por Sergio Massa. “Se trata de operaciones que controla el Banco Central y se cumplieron todas las normativas. En esto no tuvo intervención el Ministerio de Economía”, señaló.
Por último, el ex funcionario deslizó críticas hacia los criterios actuales de supervisión bancaria bajo la conducción de Santiago Bausili. “Siempre que hubo desregulaciones en el sistema financiero, después hubo situaciones críticas. Esto pasó con la desregulación financiera de (José) Martínez de Hoz y con la de los años 90”, recordó.
Por último, Pesce explicó que si bien durante su gestión no hubo una desregulación del mercado bancario, sí se produjo una apertura en el mercado cambiario. “La desregulación cambiaria permitió que se abrieran 200 operadores de cambio. Había menos de 40 cuando nosotros dejamos la gestión en 2015, y en el 2019 había 240 operadores de cambio. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se desregula, porque después a los desregulados hay que controlarlos, ¿no?”, sentenció.