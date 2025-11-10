El riesgo país perforó los 600 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde enero

Un nuevo piso para el riesgo país

El descenso del riesgo país, que se redujo a la mitad desde las elecciones legislativas, abre una ventana de financiamiento externo para la Argentina a tasas más competitivas. El dato es clave para los analistas, que ven en esta tendencia una señal de confianza renovada en la política económica y en la estabilidad financiera del país.