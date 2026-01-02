El dólar oficial subió $15 y alcanzó su valor más alto en dos meses tras el debut del nuevo esquema cambiario

En la primera rueda cambiaria de 2026, que además marcó el estreno del nuevo esquema de bandas, el dólar oficial subió $15. Desde este viernes, el techo de flotación cambiaria comenzó a actualizarse de acuerdo a la inflación pasada, un cambio que tuvo impacto inmediato en el mercado.
En ese contexto, la divisa estadounidense cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA), el valor más elevado desde el 24 de octubre, última sesión financiera previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En el resto de las entidades financieras, el billete minorista promedió $1.492,69 para la venta.
Por su parte, el dólar mayorista avanzó $20, equivalente a una suba del 1,4%, y cerró a $1.475 para la venta. Durante la jornada llegó a operar en un máximo de $1.476 y, según versiones del mercado, podrían haberse registrado ventas oficiales para mantener la divisa en el nivel de cierre.
En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP inició el año en $1.506,66, con un incremento del 1,8%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.539,13, tras una suba del 0,9%. En el mercado informal, el dólar "blue" se ofreció a $1.530.
Nuevo esquema de bandas
La cuarta fase del programa económico de la gestión presidencial de Javier Milei arrancó hoy, oficialmente, en práctica, con el debut del nuevo esquema de flotación cambiaria indexada y con la necesidad de que el Banco Central (BCRA) compre divisas para robustecer las reservas internacionales.
Paralelamente, dentro de una semana, el Gobierno tendrá que hacer frente a un vencimiento por unos U$S 4.200 millones, lo que se constituye en el primer test de resistencia del modelo impulsado por Milei y motorizado por su ministro de Economía, Luis Caputo.
El Tesoro nacional contaría con unos U$S1.800 millones, mientras que el titular del Palacio de Hacienda gestionaría el monto restante a través del sistema Repo, con créditos bancarios.