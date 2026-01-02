Gabriel Arias fue presentado como arquero de Newell’s

Arias, nacido en Neuquén el 13 de septiembre de 1987, arriba a Rosario en condición de libre tras finalizar su etapa en Racing Club, donde dejó una huella profunda. En Avellaneda se transformó en figura, referente y capitán, logrando cinco títulos a lo largo de siete temporadas y consolidándose como uno de los arqueros más importantes del fútbol argentino en los últimos años.