Gabriel Arias fue presentado como arquero de Newell’s

Gabriel Arias fue presentado este viernes como nuevo jugador del club luego de acercarse al Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa para firmar el vínculo que lo unirá a la Lepra hasta diciembre de 2026. De esta manera, se convirtió en el primer refuerzo del equipo que conducen Favio Orsi y Sergio Gómez.
Arias, nacido en Neuquén el 13 de septiembre de 1987, arriba a Rosario en condición de libre tras finalizar su etapa en Racing Club, donde dejó una huella profunda. En Avellaneda se transformó en figura, referente y capitán, logrando cinco títulos a lo largo de siete temporadas y consolidándose como uno de los arqueros más importantes del fútbol argentino en los últimos años.
Su carrera profesional comenzó en Olimpo de Bahía Blanca y continuó en Defensa y Justicia, antes de dar el salto al fútbol chileno, donde defendió el arco de Unión La Calera. Ese recorrido le permitió nacionalizarse y llegar a la Selección de Chile, con la que disputó competencias oficiales como la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas.
Ahora, con experiencia internacional y liderazgo probado, Arias inicia un nuevo desafío en el Parque Independencia, llamado a ser una pieza clave en la reconstrucción futbolística de Newell’s.