Gabriel Arias se va libre de Racing: perdió la titularidad y no renovará su contrato

La sorpresiva decisión de Gabriel Arias de no renovar su contrato con Racing marcó el final de uno de los ciclos más importantes para un arquero en la historia reciente del club. Su vínculo termina el 31 de diciembre y, al no aceptar la oferta de renovación, se marchará como agente libre.
Su despedida ante los hinchas estaba prevista para el lunes, en el duelo ante Tigre por los cuartos de final del torneo Clausura 2025. Aunque Racing podría seguir compitiendo, Arias ya no volverá a jugar en el Estadio Presidente Perón.
Un ciclo ganador: seis títulos y un liderazgo indiscutido
Arias llegó a Racing a mediados de 2018 y rápidamente se transformó en referente. En su primera temporada fue campeón de la Superliga 2018/19 con Eduardo Coudet y, con el tiempo, sumó una serie de conquistas que marcaron su huella en el club.
Arias alzó seis títulos con la "Academia": Superliga 2018/19, Trofeo de Campeones 2019, Trofeo de Campeones 2022, Supercopa Internacional 2023, Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.
Tras siete años de continuidad, deja Racing con 254 partidos, 124 triunfos, 70 empates, 60 derrotas, 246 goles recibidos y 101 vallas invictas.
La pérdida de la titularidad, el motivo central
La decisión de no renovar estuvo directamente vinculada a un cambio deportivo: la pérdida de la titularidad. Facundo Cambeses se consolidó bajo los tres palos, incluso debutó en la Selección, y dejó a Arias relegado al banco.
El principio del fin se dio el 19 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, cuando Gustavo Costas lo reemplazó sobre el final para que Cambeses atajara en una posible definición por penales. Luego, rendimientos irregulares y la derrota ante Unión del 31 de agosto sellaron su salida del equipo titular. Desde entonces, Cambeses mantuvo la valla invicta en 11 de los últimos 14 partidos.
Aunque Arias desmintió cualquier conflicto con Costas mediante un posteo humorístico en redes, su ciclo llegó a un cierre definitivo.