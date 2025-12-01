Gabriel Arias se va libre de Racing: perdió la titularidad y no renovará su contrato

El principio del fin se dio el 19 de agosto, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, cuando Gustavo Costas lo reemplazó sobre el final para que Cambeses atajara en una posible definición por penales. Luego, rendimientos irregulares y la derrota ante Unión del 31 de agosto sellaron su salida del equipo titular. Desde entonces, Cambeses mantuvo la valla invicta en 11 de los últimos 14 partidos.