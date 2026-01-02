¿Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa?

La posible llegada de Villa al plantel millonario también genera reacciones encontradas entre los hinchas, que en parte se manifestaron de forma negativa ante la idea de su incorporación, no solo por su pasado en Boca, su antiguo club, sino también por los antecedentes extra futbolísticos que lo acompañan. Mientras que, en contrapartida, también hay gente que considera que su llegada debe darse únicamente por su rendimiento dentro de las canchas.