¿Por qué River todavía no ofertó por Sebastián Villa?

Aunque el interés existe y el nombre circula en Núñez, el Millonario aún no avanzó formalmente por el delantero colombiano y hay razones internas que explican la cautela.

El delantero espera pacientemente una resolución sobre su futuro
Hace 3 Hs

River Plate se mueve con intensidad en el mercado de pases de cara a la temporada 2026, pero aún no ofertó por uno de los nombres que apareció en su radar: el delantero colombiano Sebastián Villa, actual figura de Independiente Rivadavia, a quien Marcelo Gallardo ya le habría dado el visto bueno.

De hecho, el Millonario ya concretó dos refuerzos con anticipación, las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, y tiene prácticamente cerrada la incorporación del lateral Matías Viña desde Flamengo, una operación que está “al caer” y se encamina a sumarse al plantel antes del inicio de la pretemporada en San Martín de los Andes. 

El nombre de Villa, quien fue una de las figuras del equipo mendocino que conquistó la Copa Argentina 2025 y está clasificado para la Copa Libertadores 2026, llegó al radar de River por pedido de Gallardo, pero hasta ahora no hay ningún ofrecimiento formal.

La dirigencia millonaria pondera su potencial futbolístico, pero mira con precaución un posible fichaje del colombiano por el historial de problemas judiciales vinculados a violencia de género, que genera dudas internas en cuanto a su contratación. 

La llegada del colombiano a River genera murmullos por su pasado judicial y su tiempo con la camiseta del clásico rival

Desde Independiente Rivadavia, el presidente Daniel Vila no descartó la salida del atacante ni negó el interés de varios clubes, aunque evitó confirmar específicamente a River como destino. En diálogo con Radio Splendid, afirmó que hay conversaciones avanzadas con distintos equipos y que Villa dejará el club mendocino: “Hay ofertas por el jugador… sabemos que Villa se iba a ir y es parte del compromiso que asumimos con él”, declaró. 

Además, Vila remarcó que no puede dar nombres ni cifras por discreción, y que las conversaciones están en marcha, aunque sin certezas de clubes específicos: “No te puedo decir si River está o no, es parte de la negociación y hay que manejarlo con discreción”, señaló. 

La posible llegada de Villa al plantel millonario también genera reacciones encontradas entre los hinchas, que en parte se manifestaron de forma negativa ante la idea de su incorporación, no solo por su pasado en Boca, su antiguo club, sino también por los antecedentes extra futbolísticos que lo acompañan. Mientras que, en contrapartida, también hay gente que considera que su llegada debe darse únicamente por su rendimiento dentro de las canchas.

Los usuarios debaten sobre el arribo del delantero al club de Núñez. | Vía: X (ex Twitter)
