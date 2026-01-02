Secciones
Matías Viña está al caer y River Plate ultima detalles con Flamengo

El Millonario y el Mengão están muy cerca de sellar el acuerdo pertinente para la llegada del lateral uruguayo a Núñez.

El lateral uruguayo está muy cerca de arribar a Núñez.
Hace 3 Hs

River Plate acelera en el mercado de pases y tiene en la mira al lateral uruguayo Matías Viña, actual jugador de Flamengo, como uno de los próximos refuerzos del equipo que dirige Marcelo Gallardo. El club millonario busca reforzar el sector izquierdo de la defensa tras la salida de Milton Casco, y Viña aparece como objetivo principal.

Las negociaciones con el club brasileño están muy avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas o días. El lateral de 28 años, que fue campeón de la Copa Libertadores 2025, habría dado el visto bueno a la propuesta, lo que acerca aún más su llegada a Núñez.

Viña debutó profesionalmente en Nacional de Montevideo y tuvo pasos por varios clubes europeos antes de recalar en Flamengo. Si bien sufrió una lesión de ligamentos que lo condicionó en 2025 y disputó pocos partidos, mantiene una trayectoria consolidada y experiencia internacional, factores que seducen al cuerpo técnico riverplatense. 

El lateral necesita sumar rodaje y minutos de competencia para volver a posicionarse en la consideración de Marcelo Bielsa, quien exige intensidad y regularidad como requisitos centrales en su proyecto. En ese sentido, un regreso al fútbol argentino podría ofrecerle el contexto ideal para recuperar ritmo y sostener un nivel que le permita pelear por un lugar en la lista rumbo al Mundial.

Viña necesita más rodaje de cara al mundial, pero en Brasil no logra jugar los minutos deseados.

La idea es concretar el fichaje mediante una cesión con opción de compra, de manera que el lateral se incorpore al plantel en plena pretemporada, que el equipo arrancará en San Martín de los Andes. Allí, Gallardo espera contar con el nuevo refuerzo para trabajar la competencia interna con Marcos Acuña y ampliar las variantes defensivas de cara a la temporada 2026. 

Con Viña a un paso, se consolidaría como el tercer refuerzo oficial del River de Gallardo, luego de las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, reforzando un plantel que tendrá como principal objetivo la  obtención de la Copa Sudamericana.

