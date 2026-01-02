Matías Viña está al caer y River Plate ultima detalles con Flamengo

El lateral necesita sumar rodaje y minutos de competencia para volver a posicionarse en la consideración de Marcelo Bielsa, quien exige intensidad y regularidad como requisitos centrales en su proyecto. En ese sentido, un regreso al fútbol argentino podría ofrecerle el contexto ideal para recuperar ritmo y sostener un nivel que le permita pelear por un lugar en la lista rumbo al Mundial.