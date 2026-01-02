Secciones
Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

El “Xeneize” arranca hoy con los trabajos, bajo las órdenes del recientemente confirmado Claudio Úbeda, y a la espera de refuerzos.

FIGURA. Leandro Paredes es la gran esperanza de Boca para ganar la séptima Copa Libertadores. FIGURA. Leandro Paredes es la gran esperanza de Boca para ganar la séptima Copa Libertadores.
Hace 1 Hs

En un 2026 donde el gran objetivo será volver a hacerse fuerte en el plano internacional, en Boca Juniors hay algo de incomodidad con respecto al mercado de pases: el “Xeneize” todavía no sumó futbolistas. En ese contexto, esta tarde se dará el comienzo de la pretemporada. Los jugadores se reencontrarán en el predio de Ezeiza, y quedarán concentrados.

Mañana tendrán jornada doble, el domingo solo por la mañana, y a partir del lunes el doble turno será todos los días.

Antes del debut en el torneo Apertura, pautado para el domingo 25 de enero, el club presidido por Juan Román Riquelme planea disputar al menos un encuentro amistoso. Las únicas novedades en el plantel serán los campones de la reserva; Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Por otro lado, habrá 20 jugadores que vuelven de préstamos pero ya fueron informados de que no serán tenidos en cuenta, por lo que se entrenarán aparte.

Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

La obsesión de todo el club pasa por la Copa Libertadores, que se le viene negando hace casi 20 años. Este año, el club de la Ribera es el único de los grandes del fútbol argentino que participará en el máximo certamen continental, por lo que se ilusiona ya que en los papeles, los únicos “cucos” serían los brasileños más fuertes, como Flamengo y Palmeiras.

Es por ello que la hinchada “azul y oro” aguarda expectante las novedades con respecto a las incorporaciones. El colombiano Marino Hinestroza suena hace ya varios días, pero la dirigencia no termina de cerrar el pase por distintas cuestiones. Lo mismo sucede con el defensor Gastón Hernández y el delantero Alexis Cuello, ambos parte de una difícil negociación con San Lorenzo.

