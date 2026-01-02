Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

Antes del debut en el torneo Apertura, pautado para el domingo 25 de enero, el club presidido por Juan Román Riquelme planea disputar al menos un encuentro amistoso. Las únicas novedades en el plantel serán los campones de la reserva; Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores. Por otro lado, habrá 20 jugadores que vuelven de préstamos pero ya fueron informados de que no serán tenidos en cuenta, por lo que se entrenarán aparte.