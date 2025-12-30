Riquelme busca goles: Vegetti y "Chimy" Ávila, los apuntados por Boca

Con la mente puesta en la Copa Libertadores 2026, Boca no pierde tiempo. Tras ratificar la continuidad de Claudio Úbeda al frente del primer equipo -una decisión que la directiva optó por no oficializar al considerarla una extensión natural del contrato vigente hasta junio- el foco se trasladó íntegramente al armado del plantel.
Mientras se ultiman los detalles para el arribo del colombiano Marino Hinestroza y se aguardan novedades por el defensor Gastón Hernández, la "mesa chica" que integran Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado posó sus ojos en la ofensiva. Según trascendió, hay dos nombres subrayados en rojo para potenciar el ataque: Pablo Vegetti y Luis Ezequiel "Chimy" Ávila.
El goleador que reina en Brasil
La primera opción apunta a la experiencia y la contundencia. Vegetti, de 37 años, vive un presente soñado en el Vasco da Gama. El delantero, que construyó su carrera desde el ascenso argentino pasando por Villa San Carlos, Ferro, Colón, Boca Unidos y Gimnasia, encontró su explosión definitiva en Belgrano y ratificó su jerarquía en el Brasileirao.
En el conjunto carioca, Vegetti se transformó en ídolo y pieza clave para la salvación del descenso en la temporada pasada bajo el mando de Ramón Díaz. Sus números son elocuentes: anotó 60 goles en 140 partidos con el club de Río de Janeiro, y solo en este año marcó 27 tantos en 65 encuentros. Si bien no hay oferta formal, su perfil de "9" de área seduce en Brandsen 805.
Un viejo conocido de la casa
La otra alternativa es el "Chimy" Ávila. A los 31 años, el actual delantero del Betis de España busca recuperar su mejor versión tras una temporada irregular marcada por lesiones y falta de continuidad (23 partidos y 4 goles en el último curso).
El rosarino tiene un vínculo particular con el "Xeneize": integró la categoría 94 de las inferiores junto a Leandro Paredes antes de regresar a su ciudad natal por motivos personales. Su carrera profesional despegó en San Lorenzo y tuvo su pico máximo en el Osasuna de España, donde su nivel lo llevó a estar en la órbita de la selección española.
Sin embargo, Boca no corre solo. Racing ya sondeó al jugador y se encontró con una tasación cercana al millón y medio de dólares para liberarlo de su contrato, que vence en 2027.
Blindar el ataque
La búsqueda de delanteros responde a una necesidad estratégica. Mientras Edinson Cavani confirmó públicamente que seguirá en el club para cumplir su contrato y buscar la gloria continental, la dirigencia quiere rodearlo bien.
En este contexto, surgieron rumores sobre un interés de la "Academia" por Milton Giménez. No obstante, la postura en La Boca es firme. “Necesitamos varios delanteros”, deslizaron desde el club, dejando en claro que solo se desprenderán del ex Banfield si llega una oferta de compra irrechazable. Con Cavani confirmado y Hinestroza al caer, la llegada de otro punta de jerarquía parece ser la pieza final para el Boca 2026.