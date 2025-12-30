Riquelme busca goles: Vegetti y "Chimy" Ávila, los apuntados por Boca

El rosarino tiene un vínculo particular con el "Xeneize": integró la categoría 94 de las inferiores junto a Leandro Paredes antes de regresar a su ciudad natal por motivos personales. Su carrera profesional despegó en San Lorenzo y tuvo su pico máximo en el Osasuna de España, donde su nivel lo llevó a estar en la órbita de la selección española.