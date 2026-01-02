En San Martín de los Andes preparan un recibimiento grande para el plantel de River

Desde la agrupación local anunciaron un recibimiento a la altura del club: preparan un corredor rojo y blanco que se extenderá a lo largo de unos 10 kilómetros sobre la Ruta 40. A través de un video difundido en redes sociales, convocaron a los hinchas a participar con camisetas y banderas, y solicitaron colaboración para que el operativo se desarrolle con normalidad. En ese sentido, pidieron no utilizar pirotecnia, evitar arrojar residuos y no encender fuego durante el trayecto.