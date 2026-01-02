Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

En San Martín de los Andes preparan un recibimiento grande para el plantel de River

Los dirigidos por Marcelo Gallardo realizarán en esa ciudad la parte más intensa de la pretemporada.

A TODA MARCHA. El plantel millonario inicia la etapa más fuerte de los trabajos, con la idea de llegar bien a la competencia oficial. A TODA MARCHA. El plantel "millonario" inicia la etapa más fuerte de los trabajos, con la idea de llegar bien a la competencia oficial.
Hace 2 Hs

River avanza con los trabajos de preparación de cara a la temporada 2026 y este viernes viajará otra vez a San Martín de los Andes, destino que ya se volvió habitual en las últimas pretemporadas. Como ocurrió en 2025, el equipo realizará allí la parte más intensa de la puesta a punto antes de afrontar los primeros amistosos del año.

La jornada comenzará con un entrenamiento por la tarde, previsto para las 16.30 en el predio de River Camp. Finalizada la sesión, la delegación volará rumbo a Neuquén. El arribo al aeropuerto "Aviador Carlos Campos" está programado para después de las 21 y contará con una recepción especial organizada por la filial oficial de San Martín de los Andes.

Desde la agrupación local anunciaron un recibimiento a la altura del club: preparan un corredor rojo y blanco que se extenderá a lo largo de unos 10 kilómetros sobre la Ruta 40. A través de un video difundido en redes sociales, convocaron a los hinchas a participar con camisetas y banderas, y solicitaron colaboración para que el operativo se desarrolle con normalidad. En ese sentido, pidieron no utilizar pirotecnia, evitar arrojar residuos y no encender fuego durante el trayecto.

El traslado del plantel desde el aeropuerto hasta el lugar de concentración se realizará bajo un importante operativo de seguridad, con participación de fuerzas federales, provinciales y municipales. River se alojará en el Chapelco Golf, donde permanecerá durante su estadía en la Patagonia. Será la cuarta vez que el club elija San Martín de los Andes para realizar la pretemporada, tras las experiencias de 2020, 2022 y 2025.

Varios días de preparación para intentar adpotar el sello de Marcelo Gallardo

La delegación “millonaria” trabajará en el sur hasta el 10 de enero. Al día siguiente emprenderá viaje hacia Uruguay para disputar la Copa "Serie Río de la Plata 2026". El debut en ese certamen será el domingo 11, a las 21, frente a Millonarios, mientras que el sábado 17 enfrentará a Peñarol desde las 22. Ambos encuentros se jugarán en el "Campus de Maldonado" y marcarán las primeras pruebas futbolísticas formales del equipo en este nuevo ciclo.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateNeuquénMarcelo Gallardo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Central va por todo: busca al goleador del Anual y a un creativo de Graneros para soñar con el ascenso

Tucumán Central va por todo: busca al goleador del Anual y a un creativo de Graneros para soñar con el ascenso

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
5

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Comentarios