En San Martín de los Andes preparan un recibimiento grande para el plantel de River

River avanza con los trabajos de preparación de cara a la temporada 2026 y este viernes viajará otra vez a San Martín de los Andes, destino que ya se volvió habitual en las últimas pretemporadas. Como ocurrió en 2025, el equipo realizará allí la parte más intensa de la puesta a punto antes de afrontar los primeros amistosos del año.
La jornada comenzará con un entrenamiento por la tarde, previsto para las 16.30 en el predio de River Camp. Finalizada la sesión, la delegación volará rumbo a Neuquén. El arribo al aeropuerto "Aviador Carlos Campos" está programado para después de las 21 y contará con una recepción especial organizada por la filial oficial de San Martín de los Andes.
Desde la agrupación local anunciaron un recibimiento a la altura del club: preparan un corredor rojo y blanco que se extenderá a lo largo de unos 10 kilómetros sobre la Ruta 40. A través de un video difundido en redes sociales, convocaron a los hinchas a participar con camisetas y banderas, y solicitaron colaboración para que el operativo se desarrolle con normalidad. En ese sentido, pidieron no utilizar pirotecnia, evitar arrojar residuos y no encender fuego durante el trayecto.
El traslado del plantel desde el aeropuerto hasta el lugar de concentración se realizará bajo un importante operativo de seguridad, con participación de fuerzas federales, provinciales y municipales. River se alojará en el Chapelco Golf, donde permanecerá durante su estadía en la Patagonia. Será la cuarta vez que el club elija San Martín de los Andes para realizar la pretemporada, tras las experiencias de 2020, 2022 y 2025.
Varios días de preparación para intentar adpotar el sello de Marcelo Gallardo
La delegación “millonaria” trabajará en el sur hasta el 10 de enero. Al día siguiente emprenderá viaje hacia Uruguay para disputar la Copa "Serie Río de la Plata 2026". El debut en ese certamen será el domingo 11, a las 21, frente a Millonarios, mientras que el sábado 17 enfrentará a Peñarol desde las 22. Ambos encuentros se jugarán en el "Campus de Maldonado" y marcarán las primeras pruebas futbolísticas formales del equipo en este nuevo ciclo.