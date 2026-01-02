Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Regresa un histórico: Marcelo Barovero formará parte del cuerpo técnico de River

Marcelo Gallardo contará en 2026 con "Trapito" en el rol de entrenador de arqueros.

VIEJOS CONOCIDOS. Gallardo y Barovero se reencontrarán y compartirán cuerpo técnico. VIEJOS CONOCIDOS. Gallardo y Barovero se reencontrarán y compartirán cuerpo técnico.
Hace 24 Min

El año en River Plate inició con novedades. Y qué mejor para Marcelo Gallardo que sumar a un histórico de la era dorada, en su intento de volver a esas buenas épocas. Marcelo Barovero, arquero campeón de la Copa Sudamericana 2014, con aquel recordado penal atajado a Emmanuel Gigliotti en la semifinal frente a Boca, y también clave en la Copa Libertadores 2015, fue uno de los pilares en aquellos primeros años de “Napoleón” al mando del equipo “millonario”.

Trapito será presentado hoy al plantel y formará parte de la delegación riverplatense que viajará a San Martín de Los Andes para comenzar el segundo tramo de la pretemporada.

El ex guardameta se retiró en 2024 y ahora se sumará al cuerpo técnico en el rol de entrenador de arqueros, puesto que compartirá con Alberto Montes, quien ya se venía desempeñando en esa tarea.

Continúa la puesta a punto y el mercado de pases sigue a pleno

El plantel inició la pretemporada el 20 de diciembre en el predio de Ezeiza, y la preparación continuará en San Martín de Los Andes y Uruguay, con dos amistosos en el marco de la Serie Río de la Plata. El primero será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21:00, en el Campus de Maldonado. El segundo encuentro será frente a Peñarol el sábado 17 de enero, a las 22:00, en el mismo escenario.

Por el lado de los refuerzos, ya con Aníbal Moreno y Fausto Vera entrenando con el grupo, se espera que entre hoy y mañana se defina la llegada del defensor uruguayo Matías Viña, de Flamengo. La operación sería un préstamo por un año, con cargo y con opción de compra. Este año, el lateral izquierdo jugó apenas 10 encuentros, solo en 3 fue titular y totalizó 342 minutos, aunque vale destacar que se perdió casi todo el primer semestre por una grave lesión en la rodilla.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo BaroveroMarcelo GallardoLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
4

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
5

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Comentarios