Regresa un histórico: Marcelo Barovero formará parte del cuerpo técnico de River

El año en River Plate inició con novedades. Y qué mejor para Marcelo Gallardo que sumar a un histórico de la era dorada, en su intento de volver a esas buenas épocas. Marcelo Barovero, arquero campeón de la Copa Sudamericana 2014, con aquel recordado penal atajado a Emmanuel Gigliotti en la semifinal frente a Boca, y también clave en la Copa Libertadores 2015, fue uno de los pilares en aquellos primeros años de “Napoleón” al mando del equipo “millonario”.
Trapito será presentado hoy al plantel y formará parte de la delegación riverplatense que viajará a San Martín de Los Andes para comenzar el segundo tramo de la pretemporada.
El ex guardameta se retiró en 2024 y ahora se sumará al cuerpo técnico en el rol de entrenador de arqueros, puesto que compartirá con Alberto Montes, quien ya se venía desempeñando en esa tarea.
Continúa la puesta a punto y el mercado de pases sigue a pleno
El plantel inició la pretemporada el 20 de diciembre en el predio de Ezeiza, y la preparación continuará en San Martín de Los Andes y Uruguay, con dos amistosos en el marco de la Serie Río de la Plata. El primero será el domingo 11 de enero ante Millonarios de Colombia, a las 21:00, en el Campus de Maldonado. El segundo encuentro será frente a Peñarol el sábado 17 de enero, a las 22:00, en el mismo escenario.
Por el lado de los refuerzos, ya con Aníbal Moreno y Fausto Vera entrenando con el grupo, se espera que entre hoy y mañana se defina la llegada del defensor uruguayo Matías Viña, de Flamengo. La operación sería un préstamo por un año, con cargo y con opción de compra. Este año, el lateral izquierdo jugó apenas 10 encuentros, solo en 3 fue titular y totalizó 342 minutos, aunque vale destacar que se perdió casi todo el primer semestre por una grave lesión en la rodilla.