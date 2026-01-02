Secciones
Horóscopo 2026: cuál será el mejor día de enero para cada signo del zodíaco

Qué día de enero conviene aprovechar para tomar decisiones, iniciar proyectos o dar pasos importantes, según la astrología.

Enero 2026 y el horóscopo: el día ideal para cada signo del Zodíaco Enero 2026 y el horóscopo: el día ideal para cada signo del Zodíaco Prensa Libre
Hace 15 Min

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de expectativas, decisiones y deseos de cambio, y la astrología aparece como una guía posible para aprovechar mejor cada etapa. En ese contexto, el horóscopo 2026 pone el foco en enero, un mes clave para marcar el rumbo, y revela cuáles serán las jornadas más favorables para cada signo del Zodíaco.

Llega el Año Nuevo Chino: cuáles serán los animales del horóscopo más favorecidos

Según los movimientos planetarios previstos para las primeras semanas del año, cada signo contará con un día especialmente propicio para avanzar, tomar decisiones o encarar proyectos personales y profesionales. Conocer esas fechas puede ser una herramienta útil para empezar 2026 con mayor claridad y aprovechar al máximo la energía disponible.

Cuál es el mejor día de enero 2026 para cada signo, según el horóscopo

Según la astróloga y tarotista Lourdes Ferro citada por Clarín, habrá días más favorables para cada signo. ¿Cuál es el tuyo?

Aries: 18 de enero

Tauro: 26 de enero

Géminis: 17 de enero

Cáncer: 3 de enero

Leo: 26 de enero

Virgo: 18 de enero

Libra: 17 de enero

Escorpio: 26 de enero

Sagitario: 17 de enero

Capricornio: 18 de enero

Acuario: 19 de enero

Piscis: 3 de enero

Comentarios