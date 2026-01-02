Horóscopo 2026: cuál será el mejor día de enero para cada signo del zodíaco

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de expectativas, decisiones y deseos de cambio, y la astrología aparece como una guía posible para aprovechar mejor cada etapa. En ese contexto, el horóscopo 2026 pone el foco en enero, un mes clave para marcar el rumbo, y revela cuáles serán las jornadas más favorables para cada signo del Zodíaco.
Según los movimientos planetarios previstos para las primeras semanas del año, cada signo contará con un día especialmente propicio para avanzar, tomar decisiones o encarar proyectos personales y profesionales. Conocer esas fechas puede ser una herramienta útil para empezar 2026 con mayor claridad y aprovechar al máximo la energía disponible.
Cuál es el mejor día de enero 2026 para cada signo, según el horóscopo
Según la astróloga y tarotista Lourdes Ferro citada por Clarín, habrá días más favorables para cada signo. ¿Cuál es el tuyo?
Aries: 18 de enero
Tauro: 26 de enero
Géminis: 17 de enero
Cáncer: 3 de enero
Leo: 26 de enero
Virgo: 18 de enero
Libra: 17 de enero
Escorpio: 26 de enero
Sagitario: 17 de enero
Capricornio: 18 de enero
Acuario: 19 de enero
Piscis: 3 de enero