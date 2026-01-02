Horóscopo 2026: cuál será el mejor día de enero para cada signo del zodíaco

El inicio de un nuevo año suele venir acompañado de expectativas, decisiones y deseos de cambio, y la astrología aparece como una guía posible para aprovechar mejor cada etapa. En ese contexto, el horóscopo 2026 pone el foco en enero, un mes clave para marcar el rumbo, y revela cuáles serán las jornadas más favorables para cada signo del Zodíaco.