El secreto que Gabriela Sabatini ocultó durante su carrera y que la frenó en la lucha por ser la N° 1

La ex tenista explicó que desde muy chica convivió con la timidez y el pánico escénico. Por eso, debió trabajar con psicólogos deportivos para poder sobrellevar la presión que le generaban los micrófonos. “Nunca me gustó ser el centro de atención”, dijo. Al mismo tiempo, recordó que la crítica mediática la afectaba profundamente y que, en más de una oportunidad, se sintió juzgada por supuestos hábitos de entrenamiento que, según ella, no eran reales.