Si estás en Buenos Aires este verano, no te pierdas la muestra del Indio Solari

Carlos “Indio” Solari vuelve a dialogar con el público desde un territorio distinto al que lo convirtió en una figura central de la cultura argentina. Esta vez, la invitación llega a través del arte digital y de una exposición que se puede recorrer sin pagar entrada.
La muestra se llama Rutto y continúa abierta en Arthaus Central, un espacio cultural ubicado en Bartolomé Mitre 434, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se despliega un recorrido por universos visuales a partir de experiencias personales, derivas creativas y mundos imaginarios del artista
La propuesta funciona como un plan accesible para quienes viven en la ciudad y también como una opción cultural para quienes viajan durante las vacaciones de verano y buscan actividades.
Un recorrido visual más allá de la música
Rutto reúne 14 obras digitales que permiten acercarse a otra faceta del Indio Solari. Las piezas se construyen desde lo visual y lo simbólico, sin necesidad de referencias musicales directas, aunque conservan el clima poético y conceptual que atraviesa toda su obra.
La curaduría está a cargo del propio artista y se complementa con textos de Bárbara Maier y Marcelo Figueras, que aportan contexto y claves de lectura para el recorrido. La exposición propone una experiencia inmersiva que invita a detenerse, observar y dejarse llevar por las imágenes.
El formato digital amplía las posibilidades expresivas y consolida un diálogo entre arte, tecnología y narrativa personal, un cruce que resulta cercano para las generaciones jóvenes acostumbradas a consumir contenidos visuales en múltiples pantallas.
Una propuesta cultural accesible y gratuita
Uno de los puntos más destacados de la muestra es su carácter abierto. La entrada es libre y gratuita, lo que facilita el acceso a públicos diversos.
Arthaus Central abre sus puertas de martes a domingos, de 13 a 20, y la exposición puede visitarse hasta el domingo 22 de febrero.
Para estudiantes, jóvenes artistas o seguidores del Indio Solari, Rutto ofrece una oportunidad para conocer una obra distinta y ampliar la mirada sobre uno de los referentes más influyentes de la cultura argentina contemporánea.