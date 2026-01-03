Secciones
Si estás en Buenos Aires este verano, no te pierdas la muestra del Indio Solari

La exposición, con entrada libre y gratuita, se puede visitar en Arthaus Central, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el domingo 22 de febrero.

ARTE. El Indio Solari presenta “Brutto” su muestra de arte digital en Buenos Aires. ARTE. El Indio Solari presenta “Brutto” su muestra de arte digital en Buenos Aires. / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

Carlos “Indio” Solari vuelve a dialogar con el público desde un territorio distinto al que lo convirtió en una figura central de la cultura argentina. Esta vez, la invitación llega a través del arte digital y de una exposición que se puede recorrer sin pagar entrada.

La muestra se llama Rutto y continúa abierta en Arthaus Central, un espacio cultural ubicado en Bartolomé Mitre 434, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se despliega un recorrido por universos visuales a partir de experiencias personales, derivas creativas y mundos imaginarios del artista

La propuesta funciona como un plan accesible para quienes viven en la ciudad y también como una opción cultural para quienes viajan durante las vacaciones de verano y buscan actividades.

Un recorrido visual más allá de la música

Rutto reúne 14 obras digitales que permiten acercarse a otra faceta del Indio Solari. Las piezas se construyen desde lo visual y lo simbólico, sin necesidad de referencias musicales directas, aunque conservan el clima poético y conceptual que atraviesa toda su obra.

La curaduría está a cargo del propio artista y se complementa con textos de Bárbara Maier y Marcelo Figueras, que aportan contexto y claves de lectura para el recorrido. La exposición propone una experiencia inmersiva que invita a detenerse, observar y dejarse llevar por las imágenes.

El formato digital amplía las posibilidades expresivas y consolida un diálogo entre arte, tecnología y narrativa personal, un cruce que resulta cercano para las generaciones jóvenes acostumbradas a consumir contenidos visuales en múltiples pantallas.

Una propuesta cultural accesible y gratuita

Uno de los puntos más destacados de la muestra es su carácter abierto. La entrada es libre y gratuita, lo que facilita el acceso a públicos diversos.

Arthaus Central abre sus puertas de martes a domingos, de 13 a 20, y la exposición puede visitarse hasta el domingo 22 de febrero.

Para estudiantes, jóvenes artistas o seguidores del Indio Solari, Rutto ofrece una oportunidad para conocer una obra distinta y ampliar la mirada sobre uno de los referentes más influyentes de la cultura argentina contemporánea.

