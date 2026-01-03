Cómo funcionan los programas de Nueva York para formarse como docente

Convertirse en docente en el sistema público de Nueva York no siempre implica cursar un profesorado tradicional. En los últimos años, la ciudad desarrolló programas alternativos que permiten enseñar mientras se completa la certificación oficial requerida por el estado.
Estas iniciativas surgen como respuesta a la falta de docentes en áreas clave y buscan atraer a jóvenes profesionales con título universitario, incluso de carreras ajenas a la educación.
Para quienes evalúan estudiar o trabajar en el exterior, estos programas representan una oportunidad concreta de formación, inserción laboral y desarrollo profesional dentro de uno de los sistemas educativos más grandes del mundo.
NYC Teaching Fellows: una vía acelerada para entrar al aula
Uno de los programas más reconocidos es NYC Teaching Fellows (Nyctf), una vía alternativa que permite comenzar a trabajar como docente mientras se cursa una maestría en educación. Está dirigido a personas con título universitario que aún no cuentan con formación pedagógica.
El recorrido incluye una capacitación intensiva a tiempo completo entre junio y agosto, que se desarrolla en una escuela pública de la ciudad. Tras completar esta etapa, los participantes acceden a un puesto docente de jornada completa y cursan en paralelo una maestría en educación, cuya duración promedio es de dos a tres años.
El programa ofrece acompañamiento académico, mentorías y un estipendio durante la capacitación de verano. Una vez que los becarios asumen un cargo docente, acceden al salario y a los beneficios correspondientes a un puesto de tiempo completo.
Fechas, requisitos y áreas prioritarias
La inscripción para la cohorte NYC Teaching Fellows 2026 ya está abierta. Se puede aplicar hasta el 19 de marzo de 2026. Las postulaciones se realizan a través del portal oficial de admisiones del programa, en la página web: https://nycdoe2-nkqpd.smapply.us/
Entre los requisitos figuran contar con un título universitario antes del 31 de mayo de 2026, tener un promedio mínimo de 2,5, dominar el inglés y poseer autorización permanente para trabajar en los Estados Unidos. El programa no admite personas que ya hayan iniciado otros recorridos de certificación docente en el país.
Las áreas prioritarias incluyen educación bilingüe en español, inglés como nuevo idioma, matemáticas, ciencias, biología, química, física y educación especial en distintos niveles.
NYC Teaching Collaborative: formación con residencia y mentoría
La segunda alternativa es NYC Teaching Collaborative, un programa que propone una incorporación gradual a la docencia a través de una residencia en escuelas junto a docentes experimentados.
El programa se lanza cada año durante la primavera de Estados Unidos, un período que va desde el 19 o 20 de marzo hasta el 20 o 21 de junio, según el calendario anual. Durante esos meses se habilitan las inscripciones y se desarrolla el proceso de selección.
Los participantes realizan prácticas en el aula, reciben formación pedagógica y luego continúan con una maestría en educación que conduce a la certificación oficial del estado de Nueva York. El proceso de admisión incluye una solicitud en línea, una entrevista telefónica y una jornada virtual de evaluación.
Dónde podes informarte
Toda la información actualizada sobre ambos programas se publica en las páginas oficiales del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, dentro de los sitios de NYC Teaching Fellows y NYC Teaching Collaborative, donde se detallan fechas, requisitos, áreas temáticas y pasos de inscripción.