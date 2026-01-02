Ideales para descansar: tres playas ocultas y tranquilas de la costa argentina para descubrir este verano 2026

Ubicado cerca de Claromecó, es considerado uno de los destinos emergentes de la Costa Atlántica y recibe alrededor de 400 turistas durante los meses de enero y febrero. El balneario se encuentra próximo al pueblo de Orense, surgido en 1913 junto a las vías del ferrocarril y fundado por la familia Santamarina. La playa cuenta con dos paradores municipales y una pequeña despensa.