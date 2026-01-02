Ideales para descansar: tres playas ocultas y tranquilas de la costa argentina para descubrir este verano 2026

Como sucede cada verano, la planificación de las vacaciones lleva a muchos a elegir la Costa Atlántica como destino. En general, se repiten las ciudades más populares. Mar del Plata, Villa Gesell, Miramar, Santa Teresita o San Bernardo figuran entre las más visitadas, aunque no son las únicas alternativas dentro de la provincia de Buenos Aires.
En distintos puntos de la Costa Atlántica se encuentran localidades más chicas con playas que invitan al descanso, al contacto con la naturaleza y a largas caminatas por la arena. Espacios tranquilos, alejados de las multitudes, que combinan mar y paisaje y se presentan como una opción ideal para quienes buscan un verano más relajado.
Tres playas ocultas de la Costa Atlántica para descubrir en este verano 2026
Arenas Verdes
Arenas Verdes es una de las playas más agrestes y tranquilas de la provincia de Buenos Aires. Está ubicada en el partido de Lobería, a 25 kilómetros de Necochea, y se distingue por su extensa franja de arena, sus médanos y un entorno natural que se mantiene casi intacto.
Se trata de un destino mucho menos concurrido que otros puntos de la Costa Atlántica, con un perfil más salvaje y rústico. Sus playas, rodeadas de médanos y pinos, construyen un paisaje singular que la diferencia de los balnearios más tradicionales.
Balneario Orense
En el partido de Tres Arroyos, el Balneario Orense se presenta como un rincón poco conocido, con más de 20 kilómetros de playas abiertas y escasamente explotadas. Con apenas 70 habitantes permanentes, es un lugar ideal para quienes buscan desconexión y contacto pleno con la naturaleza, lejos del turismo masivo.
Ubicado cerca de Claromecó, es considerado uno de los destinos emergentes de la Costa Atlántica y recibe alrededor de 400 turistas durante los meses de enero y febrero. El balneario se encuentra próximo al pueblo de Orense, surgido en 1913 junto a las vías del ferrocarril y fundado por la familia Santamarina. La playa cuenta con dos paradores municipales y una pequeña despensa.
Claromecó
Claromecó es un clásico de la Costa Atlántica que aún conserva sectores amplios y tranquilos, especialmente en la zona de Dunamar, ideales para el descanso durante el verano. Con una población cercana a los 2000 habitantes, es el principal atractivo turístico del partido de Tres Arroyos. Sus 100 kilómetros de playas de arenas finas y aguas cristalinas convocan a veraneantes de distintas regiones del país.
La localidad está dividida en tres balnearios y se destaca por la desembocadura del río Tres Arroyos en el Mar Argentino, un punto muy valorado por los pescadores. Además, ofrece una amplia variedad de actividades deportivas, como remo, surf, windsurf, canotaje, kayak, esquí acuático, fútbol, tenis, paddle, vóley y equitación, junto con travesías por los grandes médanos, tanto en vehículos 4x4 como a pie.