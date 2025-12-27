Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: "Es un hito histórico"

De cara al futuro inmediato, Milei anticipó que, con el Presupuesto ya aprobado, el Gobierno está en condiciones de avanzar en una reforma tributaria integral y en el endurecimiento de penas en el Código Penal. Además, adelantó que se buscará delegar a las provincias la delimitación de zonas de periglaciares para impulsar actividades como la minería y confirmó que, en el próximo período de sesiones extraordinarias previsto para febrero, el Ejecutivo impulsará la modernización laboral y otras reformas contempladas en el denominado Consejo de Mayo.