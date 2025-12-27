Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: "Es un hito histórico"

El presidente Javier Milei calificó como “un hito histórico” la aprobación del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal, sancionadas este viernes por el Senado, y aseguró que se trató de “probablemente la jornada legislativa más importante de la historia argentina”. Así lo expresó durante una entrevista radial en la que subrayó que ambos proyectos constituyen el punto de partida de una nueva etapa para el país.
Según explicó, el avance se apoya en dos pilares centrales. “Por un lado, el propio hecho de haber sancionado un presupuesto con déficit cero. Es decir, se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, afirmó. En ese marco, remarcó que la aprobación del plan de gastos le permite al Gobierno mostrar ante el mercado un rumbo claro, con respaldo parlamentario, en el inicio de la segunda mitad de su mandato.
El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 tras más de ocho horas de debate. En la votación general, el proyecto obtuvo 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, con la totalidad de los legisladores presentes. En la votación en particular también logró avanzar, incluso en artículos sensibles como el 30, cuestionado por sectores de la oposición por eventuales recortes en áreas educativas. Ese punto cosechó 42 votos afirmativos, un número holgado que el oficialismo celebró como una señal política contundente.
Además del Presupuesto, la Cámara alta sancionó la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que, según Milei, “debe ser una de las leyes más importantes de los últimos 100 años” y que “restaura el principio de inocencia en materia impositiva”. El mandatario sostuvo que, aunque el sistema jurídico argentino reconoce la presunción de inocencia, en el ámbito tributario ocurría lo contrario: “Éramos todos culpables hasta que demostrábamos lo contrario”.
En ese sentido, denunció que la política había vulnerado un principio constitucional básico y sostuvo que la aprobación de esta norma marca un punto de inflexión: “La política había llegado a un nivel de perversión tal que había quebrado el principio de inocencia. Por eso es verdaderamente histórico que los argentinos lo hayamos recuperado”.
La ley de Inocencia Fiscal busca redefinir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, promover el uso de los llamados “dólares del colchón” y facilitar la formalización económica. Entre otros puntos, introduce cambios en el régimen penal tributario, en los mecanismos de fiscalización y en la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. El objetivo es reducir la carga administrativa y generar incentivos para canalizar ahorros hacia el mercado de capitales.
Milei explicó que, con el nuevo esquema, quienes adhieran al régimen ya no deberán justificar la variación patrimonial: “Usted va a poder gastar todo lo que se le dé la gana y nadie lo va a controlar, o se le van a cobrar impuestos por sus ingresos declarados”. Según el Presidente, esta herramienta permitirá que los argentinos utilicen ahorros que estaban fuera del sistema productivo y los vuelquen a la inversión y al crecimiento económico.
La iniciativa fue elaborada por un equipo integrado por Santiago Caputo, asesor presidencial; Juan Pazo, ex titular de ARCA; María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Nación; Luis Caputo, ministro de Economía; y Silvina Rivarola, directora del Banco Central.
Durante la entrevista, Milei también destacó el rol del equipo político que acompaña al Gobierno en el Congreso. Mencionó especialmente a Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, y valoró que “han logrado algo verdaderamente admirable: sancionar el presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal”. Subrayó además que, a diferencia de gestiones anteriores, el ajuste se realizó “bajando el gasto público” y que eso permitió “devolverle a los argentinos de bien dos puntos y medio del PBI en reducción de impuestos”.
El Presidente recordó la gravedad del escenario heredado: “Estaba todo armado para que tuviéramos una hiperinflación y que nos sacaran del gobierno a fines de 2023”. Sin embargo, afirmó que hoy “en el mundo se habla del milagro económico argentino” y que el equilibrio fiscal fue la primera pieza de ese proceso.
Milei también abordó la dimensión ética de la política fiscal. Señaló que el déficit es “profundamente inmoral” porque implica trasladar el costo a las generaciones futuras. “Es como irse de fiesta y después decir que la cuenta la pague mi nieto”, graficó. Y agregó que financiar el déficit con emisión monetaria también es “aberrante”, porque representa “un impuesto implícito que le mete la mano en el bolsillo a la gente”.
En ese marco, afirmó que su gestión busca que “Argentina sea el país más libre del mundo”, con políticas orientadas al respeto por la vida, la libertad, la propiedad y el principio de no agresión. “Devolverle la libertad a la gente implica liberar a la gente”, sostuvo.
El mandatario también reivindicó el componente moral de su programa económico y afirmó que las políticas públicas deben basarse en valores claros: “Los valores de Occidente, los valores judeocristianos, donde robar está mal, matar está mal, codiciar los bienes ajenos está mal, la envidia está mal, la pereza está mal y la arrogancia también”.
De cara al futuro inmediato, Milei anticipó que, con el Presupuesto ya aprobado, el Gobierno está en condiciones de avanzar en una reforma tributaria integral y en el endurecimiento de penas en el Código Penal. Además, adelantó que se buscará delegar a las provincias la delimitación de zonas de periglaciares para impulsar actividades como la minería y confirmó que, en el próximo período de sesiones extraordinarias previsto para febrero, el Ejecutivo impulsará la modernización laboral y otras reformas contempladas en el denominado Consejo de Mayo.