La AFA justificó la comisión del 30% que cobró la empresa ligada a Javier Faroni

Mediante un comunicado, la entidad que conduce Claudio Tapia salió a respaldar el acuerdo comercial firmado para el exterior, comparó ese esquema con contratos de gestiones anteriores y volvió a denunciar una ofensiva mediática.

DESCARGO. La AFA publicó un comunicado para justificar el porcentaje de comisión que recibió la empresa vinculada a Javier Faroni por los contratos firmados en el exterior. DESCARGO. La AFA publicó un comunicado para justificar el porcentaje de comisión que recibió la empresa vinculada a Javier Faroni por los contratos firmados en el exterior. RSFotos
Hace 1 Hs

La Asociación del Fútbol Argentino difundió un comunicado oficial para justificar el porcentaje que recibió la firma vinculada al empresario teatral Javier Faroni por los acuerdos comerciales firmados fuera del país y volvió a denunciar “operaciones de prensa” en su contra, en medio del avance de la investigación judicial.

El texto, titulado “La única verdad es la realidad”, fue publicado luego de que en los allanamientos realizados en la sede de Viamonte apareciera el contrato que establece que TourProdEnter LLC retuvo el 30% de los ingresos comerciales internacionales generados por la AFA desde fines de 2021. La difusión del documento reavivó los cuestionamientos sobre la operatoria y el volumen de dinero manejado en el exterior.

En su descargo, la AFA comparó el esquema actual con contratos anteriores y aseguró que, desde la llegada de la actual conducción en 2017, se revirtieron acuerdos que eran “desfavorables” para la entidad. Según la versión oficial, en etapas previas los agentes comerciales llegaron a quedarse con hasta el 70% de los ingresos, mientras que a la AFA le correspondía el 30%. “Hoy la ecuación es inversa: el 70% queda para la AFA y el 30% para quienes se asocian”, remarcó el comunicado.

La entidad repasó ejemplos de convenios firmados en otras gestiones con firmas como ISL, Santa Mónica y con el empresario Guillermo Tofoni, y sostuvo que la renegociación permitió “revalorizar los activos” del fútbol argentino, en especial los vinculados a la Selección. En ese marco, evitó mencionar de manera directa a Faroni, pero defendió el porcentaje pactado con la empresa que actuó como agente comercial exclusivo en el exterior.

El comunicado también apuntó contra quienes, según la AFA, se negaron a renegociar contratos y ahora buscan “desgastar institucionalmente” a la Asociación para recuperar beneficios económicos. “No existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo”, afirmó el texto, que insistió en la necesidad de “información seria, responsable y comprobada”.

La defensa pública del 30% se conoció en un contexto judicial cada vez más complejo. La causa investiga la administración de fondos provenientes de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos, canalizados a través de TourProdEnter LLC, y analiza si parte de ese dinero fue derivado a sociedades en el exterior sin actividad comprobable. En ese expediente figuran las firmas de Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en el contrato hallado durante los procedimientos.

Mientras la investigación avanza con pedidos de información a bancos extranjeros y nuevas medidas judiciales, la AFA eligió cerrar el año con un mensaje que ratificó el esquema de comisiones, defendió su gestión y volvió a denunciar una ofensiva mediática en su contra, en un conflicto que sigue escalando y mantiene al fútbol argentino bajo la lupa.

