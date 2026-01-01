La AFA justificó la comisión del 30% que cobró la empresa ligada a Javier Faroni

En su descargo, la AFA comparó el esquema actual con contratos anteriores y aseguró que, desde la llegada de la actual conducción en 2017, se revirtieron acuerdos que eran “desfavorables” para la entidad. Según la versión oficial, en etapas previas los agentes comerciales llegaron a quedarse con hasta el 70% de los ingresos, mientras que a la AFA le correspondía el 30%. “Hoy la ecuación es inversa: el 70% queda para la AFA y el 30% para quienes se asocian”, remarcó el comunicado.