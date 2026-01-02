El insólito récord que rompió el capítulo final de Stranger Things

Transcurridos siete episodios de la última temporada de una serie convertida en fenómeno cultural, el capítulo final de Stranger Things cargaba con el peso de los fanáticos decepcionados de los anteriores estrenos, quienes alegaban que los hermanos Duffer tenían dos horas para arreglar lo que hicieron. Otros simplemente estaban expectantes por ver un estreno en formato de película del título que surgió hace casi 10 años. Haya sido una decepción o no, “Stranger Things: The Finale” batió los récords que alguna vez logró el gigante del streaming, Netflix.
El estreno del episodio 8 de Stranger Things, con “The Rightside Up” como título original no fue solo un evento televisivo, sino un hito comercial que forzó incluso una tregua inesperada entre Netflix y las grandes cadenas de cines. En un movimiento que nadie vio venir, el gigante del streaming y los exhibidores cerraron el 2025 como enemigos que se encontraron, estrenando el capítulo final en simultáneo en la plataforma y en unas 600 salas de todo el mundo. El resultado fue una marea de fanáticos que agotaron las entradas para vivir la experiencia en pantalla grande.
Según cifras de la industria mencionadas por The Hollywood Reporter, el final de la serie creada por los hermanos Duffer habría recaudado entre U$S 20 y 25 millones solo en su paso por las salas. Esta cifra marca un nuevo récord para la compañía, superando con creces los 18 millones que había logrado anteriormente la versión especial de KPop Demon Hunters. Lo curioso de este éxito fue la modalidad de acceso: para evitar los reportes tradicionales de recaudación, los fans reservaron sus lugares mediante cupones con precios simbólicos que oscilaron entre los U$S 11 y 20, haciendo un guiño directo al nombre de la protagonista, "Eleven".
Una despedida con salas llenas
El impacto en los cines fue rotundo. El director ejecutivo de AMC, Adam Aaron, confirmó a través de sus redes que las funciones de Nochevieja y Año Nuevo estuvieron prácticamente desbordadas. "Los cines están abarrotados", señaló el ejecutivo, destacando que se vendieron más de 1,3 millones de entradas en tiempo récord. Para Matt y Ross Duffer, este estreno cinematográfico fue el cumplimiento de un viejo sueño: ver el desenlace de su aventura, iniciada en 2016, con la potencia visual y sonora que solo la pantalla grande puede ofrecer.
Este fenómeno se produce en un contexto de cambios profundos para la industria y para los propios creadores. Mientras Netflix transita rumores de compra sobre Warner Bros, los hermanos Duffer ya tendrían la vista puesta en el futuro tras firmar un acuerdo exclusivo con Paramount para sus próximos proyectos cinematográficos.
Con el cierre de este capítulo, Stranger Things no solo se despide como la serie que redefinió el consumo de streaming, sino como el título que logró, finalmente, derribar, al menos temporalmente, la barrera entre la televisión y el cine. Para las audiencias, fue el cierre de una era; para Netflix, la confirmación de que su contenido más valioso no tiene fronteras de formato.