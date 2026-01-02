El insólito récord que rompió el capítulo final de Stranger Things

Según cifras de la industria mencionadas por The Hollywood Reporter, el final de la serie creada por los hermanos Duffer habría recaudado entre U$S 20 y 25 millones solo en su paso por las salas. Esta cifra marca un nuevo récord para la compañía, superando con creces los 18 millones que había logrado anteriormente la versión especial de KPop Demon Hunters. Lo curioso de este éxito fue la modalidad de acceso: para evitar los reportes tradicionales de recaudación, los fans reservaron sus lugares mediante cupones con precios simbólicos que oscilaron entre los U$S 11 y 20, haciendo un guiño directo al nombre de la protagonista, "Eleven".