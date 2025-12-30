Vientos fuertes, lluvias y tormentas: hay alerta amarilla a lo largo del país

La víspera de Año Nuevo estará marcada por tormentas que se instalarán en algunas provincias, dándole continuidad en algunos casos al pronóstico que ya se venía registrando hace días. Nuevamente algunas localidades se encuentran bajo alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), implica un riesgo para los bienes materiales y el desarrollo de las actividades cotidianas. Otras provincias están avisadas por lluvias y vientos de la misma severidad que irrumpirán en toda la jornada de hoy.