Vientos fuertes, lluvias y tormentas: hay alerta amarilla a lo largo del país

La víspera de Año Nuevo estará marcada por tormentas que se instalarán en algunas provincias, dándole continuidad en algunos casos al pronóstico que ya se venía registrando hace días. Nuevamente algunas localidades se encuentran bajo alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas que, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), implica un riesgo para los bienes materiales y el desarrollo de las actividades cotidianas. Otras provincias están avisadas por lluvias y vientos de la misma severidad que irrumpirán en toda la jornada de hoy.
A partir de una alerta emitida en la tarde de ayer, el SMN adelantó los riesgos a los que se enfrentarán diferentes provincias del país en la jornada del martes. Tanto el norte, como el centro y el sur del país se encuentran bajo el aviso de nivel amarillo, donde las tormentas, los vientos y las lluvias podrían instalarse en diferentes momentos del día.
Las provincias bajo alerta por tormentas
Parte de Jujuy, Formosa, Chaco, todo Corrientes y Misiones, que ya se encontraban bajo alerta desde ayer, volverán a enfrentarse a la intensa actividad eléctrica este martes. El oeste de San Luis y el este de Mendoza también se encuentran bajo aviso. Las tormentas ocurrirán a partir de la tarde y en la noche de hoy.
Según el SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual”. Estos valores pueden variar en el caso de la región de Cuyo y el Noroeste del país, donde se registrará un acumulado de entre 20 y 50 mm.
Alerta por vientos y lluvias en el sur
Mientras que parte de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego completa se encuentran bajo alerta amarilla por vientos severos que ocurrirán a lo largo de la jornada de hoy. De acuerdo con el aviso del SMN, “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste rotando al sector sur, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 100 km/h”.
Al mismo tiempo, la “provincia del fin del mundo” se encuentra bajo alerta por lluvias persistentes. El aviso del SMN indica que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.
Recomendaciones del SMN ante los fenómenos
Ante los variados y severos fenómenos climáticos, el SMN proporcionó recomendaciones:
Alerta por tormentas
Evitá salir.
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por lluvias
Evitá salir.
No saques la basura.
Limpiá desagües y sumideros.
Alejate de zonas inundables.
Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Alerta por vientos
Evitá salir.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
Tené precaución al conducir.