Tucumán, ¿sigue siendo el eje socioeconómico del NOA?

La pregunta suele ser recurrente en cada encuentro empresarial o industrial, en reuniones de funcionarios y hasta en los bares: ¿Tucumán sigue siendo el polo económico y social del NOA? Desde hace algunos años, otras jurisdicciones de la región imprimieron un ritmo mayor que la provincia en materia de infraestructura y conectividad. Así, la brecha histórica se fue achicando, aunque claramente -desde las estadísticas públicas- Tucumán puede ser la provincia más chica del país en territorio, pero sigue teniendo una alta concentración poblacional y, por ende, con cierto dinamismo en su mercado laboral y de consumo.
Precisamente, los datos oficiales permiten hacer una comparación que contribuye a establecer cómo se ubica, comparativamente, Tucumán respecto del resto de los distritos del NOA. Al cierre de 2025, la Dirección de Estadística de la Provincia, dirigida por Pedro Rollán, realizó un compendio de los últimos datos regionales, en el que se despliegan los siguientes resultados.
• El Gran Tucumán-Tafí Viejo es el aglomerado urbano del NOA con mayor tasa de actividad (48,8%) y también de empleo (45,7% al cierre del tercer trimestre de 2025), seguido por Jujuy-Palpalá (46,7% y 45,4%, respectivamente).
• De los 459.200 trabajadores registrados en el NOA, cerca de 163.400 corresponden a Tucumán. Le sigue Salta, con una dotación de 121.500 empleados registrados. Tucumán, a su vez, triplica la cifra de trabajadores de Jujuy y de Santiago del Estero.
• En ventas en supermercados, Salta lidera el volumen de ventas, con poco más de $ 37.000 millones operados durante octubre (último dato disponible). Tucumán asoma en el segundo lugar con $ 29.000 millones.
• En patentamiento de vehículos, Tucumán ostenta el liderazgo con 4.091 unidades de las 13.443 inscriptas en la región. En el segundo puesto se ubicó Salta con 3.172 0 KM.
• En exportaciones, Santiago del Estero, un distrito agroexportador, acumuló U$S 1.349 millones, en los primeros 10 meses del año pasado. Le siguen Salta (otra jurisdicción agropecuaria, ganadera y minera), con U$S 1.319 millones, y por Tucumán (producto de las ventas externas de autopartes, citrus y derivados y azúcar, entre otros), con U$S 836 millones a valores corrientes.
Estancamiento estructural
La economía de Tucumán transita, desde hace al menos 15 años, un proceso persistente de estancamiento estructural. No se trata de un evento coyuntural ni de un ciclo adverso, sino de un fenómeno prolongado cuya raíz se encuentra en la acumulación de desequilibrios fiscales, distorsiones regulatorias, pérdida de competitividad y una estructura económica crecientemente dependiente del sector público, detalla el consultor Arquímedes Carrizo. En paralelo, múltiples regulaciones -nacionales, provinciales y municipales- han ido encareciendo la actividad productiva, reduciendo competitividad y afectando la rentabilidad de empresas exportadoras e industrias clave. Esta situación se agravó por un contexto fiscal y cambiario nacional poco propicio durante muchos años, que distorsionó precios relativos y debilitó los incentivos a invertir, puntualiza en su último reporte Económico y Social de Tucumán y el NOA.
Según Carrizo, las consecuencias están a la vista:
• Una caída sostenida en la cantidad de empresas formales durante más de una década.
• La falta de proyectos privados significativos, incluso en sectores altamente competitivos.
• Una pérdida patrimonial de empresas líderes, con ventas de empresas forzadas a precios inferiores a los de sus valor real y cierres.
• Estancamiento del PBI per cápita, que retrocede a niveles observados hace casi dos décadas.
• La ausencia de creación de empleo privado genuino y crecimiento del empleo público de baja productividad.
“Todo esto ocurrió a pesar de contar con precios internacionales excepcionalmente favorables durante varios años para sectores estratégicos como azúcar, bioetanol, limón y derivados, y granos”, subraya.
A su criterio, Tucumán no puede sostener este sendero sin enfrentar consecuencias cada vez más severas en materia de desarrollo económico y social. “Para revertirlo, se requiere un cambio decidido y sostenido de la clase dirigente provincial -pública y privada- en la dirección de un modelo más competitivo, productivo y orientado a la inversión”, finaliza el consultor.