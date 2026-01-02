Tucumán, ¿sigue siendo el eje socioeconómico del NOA?

Estancamiento estructural

La economía de Tucumán transita, desde hace al menos 15 años, un proceso persistente de estancamiento estructural. No se trata de un evento coyuntural ni de un ciclo adverso, sino de un fenómeno prolongado cuya raíz se encuentra en la acumulación de desequilibrios fiscales, distorsiones regulatorias, pérdida de competitividad y una estructura económica crecientemente dependiente del sector público, detalla el consultor Arquímedes Carrizo. En paralelo, múltiples regulaciones -nacionales, provinciales y municipales- han ido encareciendo la actividad productiva, reduciendo competitividad y afectando la rentabilidad de empresas exportadoras e industrias clave. Esta situación se agravó por un contexto fiscal y cambiario nacional poco propicio durante muchos años, que distorsionó precios relativos y debilitó los incentivos a invertir, puntualiza en su último reporte Económico y Social de Tucumán y el NOA.