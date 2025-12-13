El universo sonoro de San: un viaje íntimo gestado en un estudio casero de San Pedro de Colalao

San se distingue por su búsqueda constante y su apertura a la experimentación, sin intención de quedarse quietos en algo. El EP refleja esta filosofía. Las canciones son muy distintas entre sí, pero encuentran un punto de conexión. Aunque la banda ya las venía tocando en vivo, el paso por el estudio las transformó. “Pasan otras cosas, se transforman, se expanden y se contraen. En ese ámbito, los temas adquieren otra espacialidad y carácter”, explica Mariano.