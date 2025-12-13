El universo sonoro de San: un viaje íntimo gestado en un estudio casero de San Pedro de Colalao

El proyecto musical San, encabezado por Mariano Sansierra de Ezcurra, atraviesa un período que el músico define como “muy lindo y estimulante”. La banda está enfocada en la difusión de su flamante EP, un lanzamiento que, según sus integrantes, marca un hito en su historia: “cierra un ciclo y abre otro”. El plan inmediato es claro y ambicioso: “tocar mucho el año que viene y mover el material todo lo que podamos”, detalla Mariano.
El proceso creativo fue, en palabras del artista, “largo y hermoso”. Aunque ya tenían grabadas las bases de batería desde hace varios años, fue clave la insistencia afectuosa de sus compañeros y del productor, quienes no permitieron que la obra quedara inconclusa. Esa energía colectiva fue decisiva para que el material finalmente tomara forma.
La realización del EP se concretó lejos del ruido de las grandes ciudades. El equipo decidió viajar a San Pedro de Colalao, llevando consigo todas las grabaciones previas. Allí armaron un estudio casero y registraron la mayor parte de los instrumentos. La producción estuvo a cargo de José Villafañe, con interpretaciones de Pablo Rueda (batería y percusión), Daniela Serra (voces y coros), Álvaro Simón Padros (guitarras), Miguel Zoireff (guitarras) y del propio Sansierra de Ezcurra en (voz, bajo y sintetizadores)
San se distingue por su búsqueda constante y su apertura a la experimentación, sin intención de quedarse quietos en algo. El EP refleja esta filosofía. Las canciones son muy distintas entre sí, pero encuentran un punto de conexión. Aunque la banda ya las venía tocando en vivo, el paso por el estudio las transformó. “Pasan otras cosas, se transforman, se expanden y se contraen. En ese ámbito, los temas adquieren otra espacialidad y carácter”, explica Mariano.
Sansierra subraya que el trabajo nació desde un lugar “muy honesto” y que, cuando eso sucede, las creaciones resuenan más. Con una mezcla de ansiedad e ilusión, afirma que la música “termina de completarse cuando llega al otro”, y esperan ver qué despierta en la audiencia.
El primer adelanto del EP, “La Dimensión”, ya está disponible y cuenta con un videoclip dirigido por Agustina Salvatierra. La estrategia de lanzar los singles de manera escalonada responde a un motivo práctico: “todavía no tengo tanta plata como para sacar un álbum largo”. Sin embargo, adelanta que las canciones del próximo disco ya están listas.
La mística del vivo y la autogestión
El proyecto inmediato de San es llevar estas nuevas canciones a los escenarios físicos y virtuales, motivados por la experiencia en el estudio. Aunque consideran que allí es donde más se conocen las canciones, reconocen que el universo del vivo posee una dinámica irrepetible: es donde la música corre, se choca, respira, se demora y toma su tiempo. “Ese universo también es muy lindo”, destaca Sansierra.
Como banda autogestionada, cada paso exige un esfuerzo adicional. Por eso adoptaron un lema sencillo: “Mientras no dejemos de hacer y de mostrar, todo ok”. Para Mariano, la acción es central: el arte existe para ser compartido. “Siempre hacer, desde el lugar que uno pueda y con los medios que uno cuente, pero nunca dejar de hacerlo”. Si la autogestión sostiene este ritmo, el objetivo hacia fin de año será volver al estudio para comenzar a dar vida a un nuevo disco.
Cumpliendo con el deseo de compartir el material desde el escenario, San presentará en vivo su nuevo EP este sábado 13 de diciembre en Oskar (Virgen de la Merced 611), desde las 22. La noche promete intensidad y una fuerte energía colectiva.
El evento contará además con dos propuestas destacadas: Luciana Tagliapietra, que cerrará el año con un show “profundo, luminoso y emocional”, y Pupy Nagle, quien celebrará sus 40 años con una fiesta sobre el escenario.