Reyes Magos solidarios: Melchor, Gaspar y Baltasar necesitan ayuda

Mucho más que Reyes

La actividad no es un hecho aislado. La Capilla Santísima Trinidad funciona como un espacio comunitario que va mucho más allá de la misa o la catequesis. Allí se sostiene un comedor que asiste a más de 300 familias y un Hogar de Cristo que, desde 2018, acompaña a jóvenes en situación de vulnerabilidad y con problemas de adicciones. Todo el trabajo se apoya en un entramado de vecinos, adultos mayores y un numeroso grupo de jóvenes organizados.