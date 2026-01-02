Inicio de año en Tucumán: nacimientos, más patologías y menos accidentes viales

El inicio del 2026 en Tucumán tuvo dos postales bien distintas. Mientras en la Maternidad se celebraban nuevos nacimientos, en las guardias hospitalarias el movimiento estuvo marcado por consultas clínicas y accidentes, aunque con un balance que las autoridades consideraron alentador en comparación con otros años.
Los primeros nacimientos
Minutos antes de la medianoche, Mayra Giselle Zalazar había iniciado el trabajo de parto y, apenas comenzado el nuevo año, nació su hija, Helena Giselle, en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. La beba pesó 3,860 kilos y tanto ella como su madre se encuentran en perfecto estado de salud.
La actividad en la Maternidad continuó durante la madrugada. A las 0.08 nació Noah Alejandro, hijo de Milagros Romero, mediante una cesárea. Al igual que en el primer caso, el equipo médico confirmó que el recién nacido y su madre evolucionan favorablemente.
El hecho recordó lo ocurrido en 2025, cuando Tucumán fue noticia nacional por registrar, exactamente a la hora cero, los primeros nacimientos del país. En aquella oportunidad nacieron Valentín Santillán, por parto normal, y Guillermina Maldonado, por cesárea de urgencia, ambos en la misma institución.
Guardias y consultas
En paralelo a los nacimientos, las guardias provinciales atendieron un total de 2.360 consultas entre el 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero, según el balance oficial del Ministerio de Salud Pública. El ministro Luis Medina Ruiz indicó que se registraron 62 siniestros viales en toda la provincia, muchos de ellos con motociclistas que ingresaron con politraumatismos y traumatismos encéfalocraneanos.
Sin embargo, destacó un dato positivo: “solo se registró un paciente grave, lo cual es alentador si se compara con años anteriores”.
Más patologías clínicas
Más allá de la accidentología, la mayor demanda estuvo vinculada a patologías clínicas. Hubo ingresos por accidentes cerebrovasculares, descompensaciones por hipertensión arterial y diabetes, cuadros que se vieron agravados en muchos casos por la interrupción de tratamientos durante los festejos.
Desde el hospital Padilla, Mario Sardón Traverso informó que asistieron a unas 250 personas, principalmente por descompensaciones metabólicas, excesos alimentarios y consumo de alcohol. A su vez, la doctora Dive Mohamed subrayó que, pese a las condiciones climáticas, la demanda fue similar a la del año pasado y menor a la prevista.