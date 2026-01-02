Inicio de año en Tucumán: nacimientos, más patologías y menos accidentes viales

Guardias y consultas

En paralelo a los nacimientos, las guardias provinciales atendieron un total de 2.360 consultas entre el 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero, según el balance oficial del Ministerio de Salud Pública. El ministro Luis Medina Ruiz indicó que se registraron 62 siniestros viales en toda la provincia, muchos de ellos con motociclistas que ingresaron con politraumatismos y traumatismos encéfalocraneanos.