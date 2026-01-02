Leo Deza, en Tafí del Valle: un ciclo para mostrar el talento musical

Política cultural oficial

El artista cuestiona la ausencia de una política cultural oficial: “se están moviendo desde el Estado con las mismas reglas del mercado, cuando deberían ser los que equilibren ese desalmado juego donde vale más la fama que la calidad”. “Quienes trabajamos por y para la cultura desde hace muchos años, no deberíamos estar ‘pidiendo’ que nos ‘den’ algo a quienes administran el sector, que tienen la obligación de saber y conocer quienes son los creadores y hacedores de sus lugares. Si nos desconocen, la ignorancia es de ellos, deberían estar atentos a lo que se hace. Después de todo, cuando te contratan es con tu propia plata. A mí no me llamaron nunca en los dos años que estoy de vuelta, pero sí lo hicieron cuando vivía afuera. Parece que desde que estoy viviendo acá, ya no soy atractivo para el pensamiento colonial”, agrega.