Recuerdos fotográficos: “En cada casa hay un arma”, revelaron los vecinos, hartos de la inseguridad

Viajamos al 24 de julio de 2002, hacia el barrio SEOC; ubicado cerca de la autopista de circunvalación. La foto es impresionante: son vecinos los que muestran armas, a las que apelaron -según la palabra de los entrevistados- para combatir la inseguridad. “Hay un arma en cada casa -revelaron-. No nos van a encontrar desprevenidos”. El barrio había sido entregado pocos meses antes por el IPV y los propietarios no contaban con ningún servicio. Fueron meses de extrema tensión.