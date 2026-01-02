Secciones
Recuerdos fotográficos: “En cada casa hay un arma”, revelaron los vecinos, hartos de la inseguridad

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

Viajamos al 24 de julio de 2002, hacia el barrio SEOC; ubicado cerca de la autopista de circunvalación. La foto es impresionante: son vecinos los que muestran armas, a las que apelaron -según la palabra de los entrevistados- para combatir la inseguridad. “Hay un arma en cada casa -revelaron-. No nos van a encontrar desprevenidos”. El barrio había sido entregado pocos meses antes por el IPV y los propietarios no contaban con ningún servicio. Fueron meses de extrema tensión.

