Recuerdos fotográficos: pechito y pataditas para aflojar tanta tensión

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

Es el 3 de agosto de 1999 y la postal del microcentro capitalino no tiene nada de invernal. El intendente Oscar Paz ha presentado la renuncia y los trabajadores municipales protestan por partida doble. Se quejan por la falta de pago; pero sobre todo por la incertidumbre que les genera el cuadro político. En medio de ese hervidero, con la guardia policial desplegada a pleno frente a la Casa de Gobierno, Augusto Ezequiel Guerrero está enfrascado en lo suyo. Sus 9 años lo habilitan a ensayar toda clase de malabares con la pelota, ajenos a la explosiva situación que lo rodea. Apenas un retazo de colorida inocencia entre semejante tensión.

