Secciones
LA GACETA
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: a rendir cuentas
Hace 5 Hs

He leído una nota aparecida en el diario Clarín que enumera los curros solo de este año y debo decir que es impresionante. Si a estos le agregamos el latrocinio concretado por los delincuentes “k”, estamos ante un ataque al Estado nacional y a los argentinos en general de grupos mafiosos impunes. Nuestra Justicia, durante muchos años inexistente, parecería estar apareciendo para encarcelar -al menos así parece- a los que han destruido nuestra confianza y robado los fondos que debían ir a los hospitales, colegios, universidades, centros de investigaciones etc. Creo que mucha gente aún no se ha dado cuenta del mal realizado a la República y a sus habitantes. Se naturalizó el robo, porque siempre se admiró al ganador y este nunca rendía cuentas. Llegó la hora de la justicia y de la necesaria recuperación de lo robado, si no todo será nuevamente una burla. Creo que sólo los países más atrasados tienen un robo del tamaño que sufrió la Argentina. Es hora.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El calendario deportivo 2026: una agenda completa de puro deporte
1

El calendario deportivo 2026: una agenda completa de puro deporte

Tres ensaladas frescas para el calor: son fáciles, coloridas y ricas
2

Tres ensaladas frescas para el calor: son fáciles, coloridas y ricas

Guía de limpieza para principiantes: ¿cuáles son los errores más comunes?
3

Guía de limpieza para principiantes: ¿cuáles son los errores más comunes?

Un robot desaparecido resurgió de las gélidas aguas de la Antártida y reveló lo que los científicos temían
4

Un robot desaparecido resurgió de las gélidas aguas de la Antártida y reveló lo que los científicos temían

África se parte en dos: las causas de la grieta que daría origen a un nuevo océano
5

África se parte en dos: las causas de la grieta que daría origen a un nuevo océano

Fama, redes y salud mental: el mensaje de Noah Schnapp a quienes empiezan a actuar
6

Fama, redes y salud mental: el mensaje de Noah Schnapp a quienes empiezan a actuar

Más Noticias
El calendario deportivo 2026: una agenda completa de puro deporte

El calendario deportivo 2026: una agenda completa de puro deporte

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Es fácil pasar por alto este título de Amazon Prime, pero es uno de los mejores del siglo XXI

Es fácil pasar por alto este título de Amazon Prime, pero es uno de los mejores del siglo XXI

Gmail por fin dejaría a los usuarios cambiar sus direcciones antiguas

Gmail por fin dejaría a los usuarios cambiar sus direcciones antiguas

Taller de verano: Cruz Roja y Nórdicos enseñan primeros auxilios y salud mental

Taller de verano: Cruz Roja y Nórdicos enseñan primeros auxilios y salud mental

De la universidad a Nasdaq: una tecnología argentina para leer ADN ya se usa en EE.UU.

De la universidad a Nasdaq: una tecnología argentina para leer ADN ya se usa en EE.UU.

Fama, redes y salud mental: el mensaje de Noah Schnapp a quienes empiezan a actuar

Fama, redes y salud mental: el mensaje de Noah Schnapp a quienes empiezan a actuar

La Teoría del Gran JA! presenta su ciclo “Verano con Humor”: llega Achilata for export a CiTá

La Teoría del Gran JA! presenta su ciclo “Verano con Humor”: llega "Achilata for export" a CiTá

Comentarios