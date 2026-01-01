"No podía irme así": Leandro Díaz explicó por qué dio marcha atrás y se queda en Atlético Tucumán

Finalmente, Leandro explicó el motivo real de su marcha atrás. El orgullo y el amor propio pesaron más que el enojo inicial. "No podía irme del club de esa manera. Decidí quedarme y entregarme al 100% para revertir esto, de lo cual fui parte", sentenció Díaz, cerrando su mensaje con una promesa que pretende ilusionar a los hinchas de cara a la temporada que arranca: "No tengan dudas que voy a vivir las 24 horas para el club. Vamos a disfrutar un año lleno de alegrías".