"No podía irme así": Leandro Díaz explicó por qué dio marcha atrás y se queda en Atlético Tucumán

El delantero publicó un emotivo descargo en sus redes sociales luego de confirmar su continuidad.

DESCARGO. Luego de estar con un pie afuera del club, Leandro Loco Díaz explicó los motivos de su repentino cambio de decisión. En un mensaje a los hinchas, reconoció errores, habló de la difícil temporada 2025 y se comprometió a dar el 100% para devolverle las alegrías al pueblo decano. DESCARGO. Luego de estar con un pie afuera del club, Leandro "Loco" Díaz explicó los motivos de su repentino cambio de decisión. En un mensaje a los hinchas, reconoció errores, habló de la difícil temporada 2025 y se comprometió a dar el 100% para devolverle las alegrías al pueblo "decano".
Hace 2 Hs

La continuidad ya confirmada de Leandro Díaz en Atlético Tucumán tomó por sorpresa a propios y ajenos. Apenas unas horas antes de la oficialización, su salida del club parecía un hecho irreversible: se había despedido de la gente y su relación con la dirigencia lucía desgastada. Sin embargo, una charla frontal con miembros de la comisión directiva cambió el curso de la historia, culminando en una renovación de contrato hasta fines de 2027.

Algo cambió internamente, especialmente en el sentir del jugador, quien parecía tener la decisión tomada de cambiar de aire. Faltaba una parte de la historia y ayer, en medio de los preparativos para recibir el Año Nuevo, el propio "Loco" utilizó su cuenta de Instagram para explicar su repentino cambio de parecer y dirigirse al pueblo "decano".

"Los que me conocen saben qué clase de persona soy; quizás a veces mis locuras hacen que tengas dudas o reproches", arrancó diciendo el atacante, reconociendo su temperamento. En su descargo, Díaz admitió que el sentimiento por la camiseta a veces se convierte en un arma de doble filo: "Ser hincha, como cada uno de ustedes, a veces juega en contra", escribió, sobre una imagen en la que se observa al jugador besando el escudo del club.

El 2025 no fue el año soñado para el goleador, y él mismo se encargó de hacer autocrítica sobre el rendimiento colectivo e individual. "Quisiera y desearía que cada partido les pueda dejar algo. Siempre lo intento; a veces sale y muchas otras no. Eso no quita que en el año las cosas no salieran como todos anhelábamos. Fue difícil en todo sentido", confesó.

Más allá de los vaivenes futbolísticos, el delantero dejó en claro que su vínculo con Atlético va más allá de lo profesional. Recordó sus sacrificios (irse muy chico, dejar a su familia y su lugar) con el único objetivo de volver a vestir la celeste y blanca. Por ello, sintió la necesidad de bajar un mensaje conciliador tras las épocas de conflicto: "Quiero pedirles disculpas a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y Comisión Directiva".

Finalmente, Leandro explicó el motivo real de su marcha atrás. El orgullo y el amor propio pesaron más que el enojo inicial. "No podía irme del club de esa manera. Decidí quedarme y entregarme al 100% para revertir esto, de lo cual fui parte", sentenció Díaz, cerrando su mensaje con una promesa que pretende ilusionar a los hinchas de cara a la temporada que arranca: "No tengan dudas que voy a vivir las 24 horas para el club. Vamos a disfrutar un año lleno de alegrías".

Martín Benítez firmó con Atlético Tucumán y ya se puso la primera celeste y blanca

Oficial: Leandro Díaz puso la firma y seguirá en Atlético Tucumán

Vértigo, presión y el “plan Díaz”: así fue la intensa mañana de Atlético Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Una familia tucumana recibió el 2026 corriendo: cuando el brindis se hace después de llegar a la meta

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Agenda de TV: la Premier programó cuatro partidos para este 1 de enero de 2026

Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

