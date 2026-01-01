"No podía irme así": Leandro Díaz explicó por qué dio marcha atrás y se queda en Atlético Tucumán

La continuidad ya confirmada de Leandro Díaz en Atlético Tucumán tomó por sorpresa a propios y ajenos. Apenas unas horas antes de la oficialización, su salida del club parecía un hecho irreversible: se había despedido de la gente y su relación con la dirigencia lucía desgastada. Sin embargo, una charla frontal con miembros de la comisión directiva cambió el curso de la historia, culminando en una renovación de contrato hasta fines de 2027.
Algo cambió internamente, especialmente en el sentir del jugador, quien parecía tener la decisión tomada de cambiar de aire. Faltaba una parte de la historia y ayer, en medio de los preparativos para recibir el Año Nuevo, el propio "Loco" utilizó su cuenta de Instagram para explicar su repentino cambio de parecer y dirigirse al pueblo "decano".
"Los que me conocen saben qué clase de persona soy; quizás a veces mis locuras hacen que tengas dudas o reproches", arrancó diciendo el atacante, reconociendo su temperamento. En su descargo, Díaz admitió que el sentimiento por la camiseta a veces se convierte en un arma de doble filo: "Ser hincha, como cada uno de ustedes, a veces juega en contra", escribió, sobre una imagen en la que se observa al jugador besando el escudo del club.
El 2025 no fue el año soñado para el goleador, y él mismo se encargó de hacer autocrítica sobre el rendimiento colectivo e individual. "Quisiera y desearía que cada partido les pueda dejar algo. Siempre lo intento; a veces sale y muchas otras no. Eso no quita que en el año las cosas no salieran como todos anhelábamos. Fue difícil en todo sentido", confesó.
Más allá de los vaivenes futbolísticos, el delantero dejó en claro que su vínculo con Atlético va más allá de lo profesional. Recordó sus sacrificios (irse muy chico, dejar a su familia y su lugar) con el único objetivo de volver a vestir la celeste y blanca. Por ello, sintió la necesidad de bajar un mensaje conciliador tras las épocas de conflicto: "Quiero pedirles disculpas a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y Comisión Directiva".
Finalmente, Leandro explicó el motivo real de su marcha atrás. El orgullo y el amor propio pesaron más que el enojo inicial. "No podía irme del club de esa manera. Decidí quedarme y entregarme al 100% para revertir esto, de lo cual fui parte", sentenció Díaz, cerrando su mensaje con una promesa que pretende ilusionar a los hinchas de cara a la temporada que arranca: "No tengan dudas que voy a vivir las 24 horas para el club. Vamos a disfrutar un año lleno de alegrías".