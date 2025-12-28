Horóscopo de la última semana del año: cómo impacta la primera Luna llena de 2026 en cada signo

La tendencia al pesimismo afecta la dinámica de pareja, por lo que se sugiere un cambio de entorno o un viaje breve para reconectar. En el área financiera, el conformismo limita el progreso; se aconseja separar los proyectos profesionales de los vínculos familiares para evitar fricciones. Asimismo, la discreción en las conversaciones sobre terceros resulta clave para prevenir consecuencias negativas en las relaciones de amistad.