Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

¿A qué hora vuelven a circular los colectivos este 1 de enero en Tucumán?

Los comercios permanecerán cerrados en el microcentro. Recolección de residuos y servicios públicos.

REDUCIDO. Los colectivos circularán hoy con frecuencia de domingos y feriados. REDUCIDO. Los colectivos circularán hoy con frecuencia de domingos y feriados. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El inicio del 2026 modificará los servicios públicos y privados en Tucumán y en el resto del país. En el caso puntual de la capital tucumana, los comericos permanecerán cerrados y los colectivos volverán a circular a partir de las 14, pero con frecuencias de domingo. 

Navidad y Año Nuevo: San Miguel de Tucumán confirmó cuatro días de asueto administrativo y definió el esquema de servicios

Navidad y Año Nuevo: San Miguel de Tucumán confirmó cuatro días de asueto administrativo y definió el esquema de servicios

Este 1 de enero los centro comerciales, supermercados, bancos y cines permanecerán cerrados, mientras que la administración pública, en todos los ámbitos, recién retomará su actividad normal el lunes. 

Se informa además que los hospitales públicos de toda la provincia mantendrán la atención de pacientes, pero solamente en las guardias, las 24 horas. 

Actividad municipal por Año Nuevo y asueto el 2 de enero

Las dependencias municipales también se tomarán el fin de semana extendido, por lo que la mayoría de las reparticiones de la capital tendrán un funcionamiento extraordinario.

Asistencia Pública: no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.  

Ómnibus: reanudarán el servicio a las 14, con frecuencia reducida. El viernes 2 el servicio se cumplirá con normalidad.

Recolección de residuos: no habrá recolección de residuos. El viernes 2 el servicio se cumplirá con normalidad.

Mercado Municipal Dorrego: estará cerrado. El viernes 2 y sábado 3 de enero atenderá en su horario habitual, de 9 a 15.30 a 18 a 21.30.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida: no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.  

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de Tucumán Gobierno de la Provincia de Tucumán Año Nuevo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Asueto administrativo el 2 de enero: qué provincias adhieren y cómo será la actividad pública en Tucumán

Asueto administrativo el 2 de enero: qué provincias adhieren y cómo será la actividad pública en Tucumán

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Comentarios