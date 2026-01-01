¿A qué hora vuelven a circular los colectivos este 1 de enero en Tucumán?

El inicio del 2026 modificará los servicios públicos y privados en Tucumán y en el resto del país. En el caso puntual de la capital tucumana, los comericos permanecerán cerrados y los colectivos volverán a circular a partir de las 14, pero con frecuencias de domingo.
Este 1 de enero los centro comerciales, supermercados, bancos y cines permanecerán cerrados, mientras que la administración pública, en todos los ámbitos, recién retomará su actividad normal el lunes.
Se informa además que los hospitales públicos de toda la provincia mantendrán la atención de pacientes, pero solamente en las guardias, las 24 horas.
Actividad municipal por Año Nuevo y asueto el 2 de enero
Las dependencias municipales también se tomarán el fin de semana extendido, por lo que la mayoría de las reparticiones de la capital tendrán un funcionamiento extraordinario.
Asistencia Pública: no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.
Ómnibus: reanudarán el servicio a las 14, con frecuencia reducida. El viernes 2 el servicio se cumplirá con normalidad.
Recolección de residuos: no habrá recolección de residuos. El viernes 2 el servicio se cumplirá con normalidad.
Mercado Municipal Dorrego: estará cerrado. El viernes 2 y sábado 3 de enero atenderá en su horario habitual, de 9 a 15.30 a 18 a 21.30.
Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida: no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.
Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.