Cartas de lectores: "Clase política"

Desde la instauración de la democracia en diciembre de 1983 en la sociedad se insertó un grupo muy numeroso de personas -varones y mujeres- que luego de pasar por la función pública por medio del voto de la gente ocupan un espacio social que no es considerado, salvo cuando están involucrados en algún hecho público de impacto. Pero por el muy buen pasar económico de la gran mayoría, diferente del que tenían cuando ingresaron a un cargo por el voto (y además por la gran capacidad de reinventarse para estar en cargos electivos durante años tratando de ser referentes públicos, además de la ostentación de poder factico de algunos o en la sombra de otros), merecerían tener una ubicación especifica en la sociedad de la que son parte y en la que están mimetizados en alguna calificación existente. La pregunta sería: ¿qué nivel social ocupa la clase política? Así como se tiene una calificación de la población según sus ingresos y otros parámetros, en un nivel social definido por clase alta - clase media alta - clase media baja - clase baja superior (no pobre) - clase baja (pobre), debería insertarse en esta calificación social un nivel especifico y superior a las existentes con el nombre de, supongo, Clase Política, que englobe a quienes ocuparon, ocupan y ocuparán ese tipo de cargos. Especialmente porque la sociedad que les dio el voto para ello, lamentablemente quedó muy pero muy por debajo del nivel social y económico de las personas a quienes pusieron en esos cargos, salvo honrosas excepciones. Capaz que solo puedan ser superados, lo dudo, por la clase alta, integrada por empresarios u otros, porque el trabajador medio con sus ingresos no se aproxima a ninguno que fue electo. Y eso que trabaja más horas que ellos.