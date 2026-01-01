Secciones
LA GACETA
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: "Clase política"
Hace 2 Hs

Desde la instauración de la democracia en diciembre de 1983 en la sociedad se insertó un grupo muy numeroso de personas -varones y mujeres- que luego de pasar por la función pública por medio del voto de la gente ocupan un espacio social que no es considerado, salvo cuando están involucrados en algún hecho público de impacto. Pero por el muy buen pasar económico de la gran mayoría, diferente del que tenían cuando ingresaron a un cargo por el voto (y además por la gran capacidad de reinventarse para estar en cargos electivos durante años tratando de ser referentes públicos, además de la ostentación de poder factico de algunos o en la sombra de otros), merecerían tener una ubicación especifica en la sociedad de la que son parte y en la que están mimetizados en alguna calificación existente. La pregunta sería: ¿qué nivel social ocupa la clase política? Así como se tiene una calificación de la población según sus ingresos y otros parámetros, en un nivel social definido por clase alta - clase media alta - clase media baja - clase baja superior (no pobre) - clase baja (pobre), debería insertarse en esta calificación social un nivel especifico y superior a las existentes con el nombre de, supongo, Clase Política, que englobe a quienes ocuparon, ocupan y ocuparán ese tipo de cargos. Especialmente porque la sociedad que les dio el voto para ello, lamentablemente quedó muy pero muy por debajo del nivel social y económico de las personas a quienes pusieron en esos cargos, salvo honrosas excepciones. Capaz que solo puedan ser superados, lo dudo, por la clase alta, integrada por empresarios u otros, porque el trabajador medio con sus ingresos no se aproxima a ninguno que fue electo. Y eso que trabaja más horas que ellos.

Manuel Antonio Sepúlveda
Barrio Martín Fierro-J.B. Alberdi

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

El calor llega cantando: ¿qué nos anuncian los coyuyos sobre el verano y el ambiente?

El calor llega cantando: ¿qué nos anuncian los coyuyos sobre el verano y el ambiente?

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Comentarios