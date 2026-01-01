Secciones
Cartas de lectores: a rendir cuentas
Hace 2 Hs

He leído una nota aparecida en el diario Clarín que enumera los curros solo de este año y debo decir que es impresionante. Si a estos le agregamos el latrocinio concretado por los delincuentes “k”, estamos ante un ataque al Estado nacional y a los argentinos en general de grupos mafiosos impunes. Nuestra Justicia, durante muchos años inexistente, parecería estar apareciendo para encarcelar -al menos así parece- a los que han destruido nuestra confianza y robado los fondos que debían ir a los hospitales, colegios, universidades, centros de investigaciones etc. Creo que mucha gente aún no se ha dado cuenta del mal realizado a la República y a sus habitantes. Se naturalizó el robo, porque siempre se admiró al ganador y este nunca rendía cuentas. Llegó la hora de la justicia y de la necesaria recuperación de lo robado, si no todo será nuevamente una burla. Creo que sólo los países más atrasados tienen un robo del tamaño que sufrió la Argentina. Es hora.

Esteban Tortarolo
etortarolo@gmail.com

Temas ArgentinaEstado Nacional
