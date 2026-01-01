Cartas de lectores: a rendir cuentas

He leído una nota aparecida en el diario Clarín que enumera los curros solo de este año y debo decir que es impresionante. Si a estos le agregamos el latrocinio concretado por los delincuentes “k”, estamos ante un ataque al Estado nacional y a los argentinos en general de grupos mafiosos impunes. Nuestra Justicia, durante muchos años inexistente, parecería estar apareciendo para encarcelar -al menos así parece- a los que han destruido nuestra confianza y robado los fondos que debían ir a los hospitales, colegios, universidades, centros de investigaciones etc. Creo que mucha gente aún no se ha dado cuenta del mal realizado a la República y a sus habitantes. Se naturalizó el robo, porque siempre se admiró al ganador y este nunca rendía cuentas. Llegó la hora de la justicia y de la necesaria recuperación de lo robado, si no todo será nuevamente una burla. Creo que sólo los países más atrasados tienen un robo del tamaño que sufrió la Argentina. Es hora.