Una familia tucumana recibió el 2026 corriendo: cuando el brindis se hace después de llegar a la meta

Bajo este escenario, alrededor de 1.500 corredores de todo el país se preparan en Río Cuarto, en Córdoba, para una cita única: la “Maratón de los Dos Años”. Es la única competencia argentina que cruza de un calendario a otro: el disparo de salida suena el 31 de diciembre a las 23:45 y la meta se alcanza en los primeros minutos del 1 de enero. Organizada por la Asociación Atlética Banda Norte, esta 48ª edición no es solo una carrera; es la identidad de un pueblo y un puente entre generaciones.