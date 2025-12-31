El papa León XIV cerró 2025 con un llamado a la paz y una dura crítica a los “discursos hipócritas”

Tras la ceremonia, el Papa salió de la basílica mientras se entonaba el tradicional Adeste fideles y se dirigió en automóvil hacia la Plaza de San Pedro. Allí cumplió con la tradición de visitar el Portal de Belén instalado en el lugar. Incluso subió algunos escalones para observar de cerca las figuras de tamaño real que lo componen y saludó a los fieles que se acercaron a saludarlo, muchos de ellos en español, recordando sus años como misionero y obispo en Perú.