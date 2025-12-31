El papa León XIV cerró 2025 con un llamado a la paz y una dura crítica a los “discursos hipócritas”

En el marco del tradicional Te Deum celebrado en la basílica de San Pedro, el papa León XIV presidió este miércoles la última misa del año y dejó un mensaje contundente sobre la situación del mundo actual. En su homilía, el pontífice advirtió sobre la proliferación de “discursos hipócritas” y llamó a construir un proyecto verdaderamente pacífico frente a un escenario internacional marcado por tensiones y conflictos.
“En este tiempo nuestro sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel”, expresó el Papa durante el rito de las Primeras Vísperas, con el que la Iglesia católica cerró el año litúrgico.
León XIV, elegido pontífice en mayo pasado tras el fallecimiento del papa Francisco, presidió por primera vez esta ceremonia tradicional, marcada por el canto del Te Deum, himno de acción de gracias por el año que concluye. En ese contexto, advirtió que existen “otros designios” que hoy dominan el escenario global: “Son estrategias que apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia. Estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos”, sostuvo.
Inspirado en la lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas -que anuncia la plenitud del tiempo con el nacimiento del Hijo de Dios-, el Pontífice habló de un “designio grande y misterioso” que sostiene la historia humana y se manifestó con especial énfasis en la esperanza como motor del presente.
“El mundo avanza así, impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios, que a pesar de todo creen en un mañana mejor”, afirmó. En ese marco, destacó el sentido del Jubileo, el Año Santo iniciado por su antecesor, el papa Francisco, y que él mismo cerrará el próximo 6 de enero. Este acontecimiento convocó a millones de peregrinos de todo el mundo a Roma en busca de indulgencia al atravesar la Puerta Santa.
Según León XIV, el Jubileo representa “la señal de un mundo nuevo, reconciliado y renovado según el designio de Dios”. Agradeció especialmente a quienes participaron en su organización, palabras que fueron escuchadas desde la primera fila por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.
Tras la ceremonia, el Papa salió de la basílica mientras se entonaba el tradicional Adeste fideles y se dirigió en automóvil hacia la Plaza de San Pedro. Allí cumplió con la tradición de visitar el Portal de Belén instalado en el lugar. Incluso subió algunos escalones para observar de cerca las figuras de tamaño real que lo componen y saludó a los fieles que se acercaron a saludarlo, muchos de ellos en español, recordando sus años como misionero y obispo en Perú.
Los actos litúrgicos continuarán este jueves con la misa por la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que coincide con la Jornada Mundial por la Paz, en la que el Papa volverá a dirigir un mensaje al mundo en el inicio del nuevo año.