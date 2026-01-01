Secciones
Recuerdos fotográficos: cuando "Lole" Reutemann sonaba como el más "presidenciable"
Jorge Olmos Sgrosso
Hace 5 Hs

Es el 8 de julio de 2002, víspera de una nueva celebración del Día de la Independencia. Los empleados de la Casa de Gobierno se esmeran sacándole brillo a cada rincón del Salón Blanco, a la espera del presidente Eduardo Duhalde. Pero había una expectativa mayor con miras a ese 9 de julio y era la potencial visita de Carlos Reutemann, quien aparecía como el más "presidenciable" de los candidatos del peronismo para las siguientes elecciones. La historia es conocida: finalmente, el ex piloto de Fórmula 1 declinó la postulación. Luego trascendió que "Lole" habría dicho que vio "algo raro" en ese proceso electoral y por eso prefirió dar un paso al costado.

