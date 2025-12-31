Secciones
LA GACETA
Números de Oro

El año se despide y la ilusión continúa con Números de Oro

Hoy finaliza el año, pero la ilusión de miles de lectores se mantiene intacta. El entretenimiento Números de Oro, de LA GACETA, despide el 2025 con un pozo acumulado que alcanza los $6.000.000, una cifra que renueva el entusiasmo de quienes participan semana a semana.

El año se despide y la ilusión continúa con Números de Oro
Hace 3 Hs

La semana 14 del entretenimiento finaliza sin ganadores, lo que incrementa aún más la expectativa. Con la tarjeta que se entregará este viernes, los lectores vuelven a tener la posibilidad de aspirar al pozo acumulado de $6.000.000.

Además, quienes cuentan con el sello de “usuario Tarjeta Sol” acceden a un beneficio especial: el monto del pozo se duplica y llega a los $12.000.000. Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal ubicada en La Rioja 265.

La propuesta se completa con más oportunidades a través de los Números de la Suerte, una instancia que cada semana asigna órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Con el cierre del año, la emoción crece y miles de personas siguen con atención cada instancia de Números de Oro, el entretenimiento de LA GACETA que continúa sumando expectativas de cara al comienzo de un nuevo año.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Números de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual
2

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
3

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”
4

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
5

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?
6

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

Más Noticias
Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Comentarios