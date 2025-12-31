El año se despide y la ilusión continúa con Números de Oro

La semana 14 del entretenimiento finaliza sin ganadores, lo que incrementa aún más la expectativa. Con la tarjeta que se entregará este viernes, los lectores vuelven a tener la posibilidad de aspirar al pozo acumulado de $6.000.000.
Además, quienes cuentan con el sello de “usuario Tarjeta Sol” acceden a un beneficio especial: el monto del pozo se duplica y llega a los $12.000.000. Los socios de Tarjeta Sol pueden retirar sus tarjetas selladas los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal ubicada en La Rioja 265.
La propuesta se completa con más oportunidades a través de los Números de la Suerte, una instancia que cada semana asigna órdenes de compra por $200.000 para utilizar en comercios muy elegidos por los tucumanos, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.
Con el cierre del año, la emoción crece y miles de personas siguen con atención cada instancia de Números de Oro, el entretenimiento de LA GACETA que continúa sumando expectativas de cara al comienzo de un nuevo año.