Petro aplicó por decreto un impuesto a las grandes fortunas en Colombia

Según explicó Ávila, el impuesto al patrimonio vigente comienza actualmente a partir de los 3.600 millones de pesos y tiene una alícuota progresiva que va del 0,6% al 2%. El cambio impulsado por el Gobierno establece que la base imponible se reduzca a los 2.000 millones de pesos, manteniendo la tasa inicial del 0,6% y elevándola de manera gradual hasta alcanzar el 5% en los patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos.