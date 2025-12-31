Petro aplicó por decreto un impuesto a las grandes fortunas en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió avanzar por decreto con la reforma tributaria que había sido rechazada semanas atrás por el Congreso.
La medida fue confirmada este martes por los ministros de Hacienda y Trabajo, Germán Ávila y Antonio Saguino, quienes anunciaron la puesta en marcha de nuevos impuestos a las grandes fortunas con el objetivo de cubrir un hueco fiscal de $16 billones (u$s4,2 millones) previsto en el presupuesto del próximo año, en paralelo al aumento del salario mínimo.
Según explicó Ávila, el impuesto al patrimonio vigente comienza actualmente a partir de los 3.600 millones de pesos y tiene una alícuota progresiva que va del 0,6% al 2%. El cambio impulsado por el Gobierno establece que la base imponible se reduzca a los 2.000 millones de pesos, manteniendo la tasa inicial del 0,6% y elevándola de manera gradual hasta alcanzar el 5% en los patrimonios superiores a los 100.000 millones de pesos.
“Se trata de una tributación adicional que alcanzará solo a 102.000 personas, lo que representa el 0,8% del total de la base tributaria”, detalló el ministro de Hacienda.
Otra de las medidas anunciadas fue el aumento de la sobretasa del impuesto a las ganancias para el sistema financiero. “Este año hemos visto niveles de utilidad muy altos para los bancos”, sostuvo Ávila, antes de precisar que la sobretasa vigente del 5% para las personas jurídicas del sector se incrementará al 15%.
En paralelo, el Gobierno impulsará un blanqueo de capitales destinado a los colombianos que poseen bienes en el exterior, quienes podrán declararlos sin recibir sanciones. “Esperamos recaudar 3,6 billones de pesos con esta medida y con el aumento del impuesto al patrimonio”, afirmó el ministro.
Ávila también anunció la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% a los juegos de suerte y azar, que hasta ahora estaban exentos, aunque los premios otorgados no estarán alcanzados por la nueva alícuota. Asimismo, las bebidas alcohólicas que hoy tributan un IVA del 5% pasarán al 19%, incluyendo productos de alto grado alcohólico como rones, aguardientes y whiskys. La cerveza, en cambio, quedó excluida de este aumento.
Finalmente, el Gobierno confirmó que se incrementará adicionalmente el impuesto al consumo de licores y tabaco. “Son impuestos saludables que buscan desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen efectos negativos para la salud pública”, concluyó Ávila.