Los ADRs argentinos subieron levemente en Wall Street en una jornada de bajo volumen

En la víspera de Año Nuevo, los activos locales que cotizan en Nueva York mostraron movimientos limitados en una rueda con escaso volumen y cautela entre los inversores.

Hace 2 Hs

Los ADRs de las compañías locales mostraron movimientos acotados y una leve tendencia alcista. La jornada marcó el cierre bursátil de 2025 para los activos argentinos que cotizan en Nueva York, en un contexto de escasa actividad por las celebraciones de Fin de Año.

El mercado estadounidense operó con un volumen inferior al habitual. Poco antes de las 16 (hora de Buenos Aires), los ADRs de Telecom Argentina (TEO) registraban una suba de 1,17%, Central Puerto (CEPU) avanzaba 0,87% y Transportadora de Gas del Sur (TGS) ganaba 0,71%.

BBVA Argentina (BBAR) y Supervielle (SUPV) mostraban alzas marginales, mientras que Tenaris (TS) y Loma Negra (LOMA) caían 0,39%. En tanto, YPF subía 0,22% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) se mantenía estable.

La última rueda del año en Wall Street se desarrolló en un clima de cautela global. Según Reuters, los principales índices estadounidenses -S&P 500, Dow Jones y Nasdaq- retrocedían en la jornada, aunque se encaminaban a cerrar 2025 con ganancias de dos dígitos, por tercer año consecutivo.

Mercado argentino 

Pese al contexto internacional favorable, el balance anual del mercado argentino quedó condicionado por la dinámica macroeconómica local. El índice Merval cerró 2025 con un avance de 20,4% en pesos, una suba que quedó por debajo de una inflación estimada en 30%.

En el mismo período, el dólar oficial subió 40% y el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 28,3%. Como resultado, el Merval medido en dólares registró una caída de 6,1%, reflejando la pérdida de valor real de los activos locales

Entre las acciones líderes de la Bolsa porteña, Central Puerto acumuló una suba de 48,3% en pesos, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) avanzó 55,8% e IRSA ganó 40,8%. En contraste, BYMA cayó 38,3%, Comercial del Plata (COME) perdió 46,3% y Ternium Argentina (TXAR) retrocedió 24,9%. Medidos en dólares, la mayoría de los activos mostró bajas, afectada por la devaluación y la aceleración de los precios internos, consginó Infobae. 

Según lo dispuesto por las autoridades del mercado, los mercados argentinos continuarán inactivos durante el miércoles y el jueves por las celebraciones de Año Nuevo. La actividad financiera habitual se reanudará el viernes 2 de enero, mientras que Wall Street retomará sus operaciones tras el feriado del 1 de enero.

El cierre internacional de 2025 estuvo atravesado por la persistencia de la volatilidad y por las expectativas en torno a la política monetaria futura de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según los informes de Reuters, los índices estadounidenses lograron revertir el impacto negativo de la crisis de abril, cuando los aranceles del denominado “Día de la Liberación” provocaron un colapso en los mercados globales y reavivaron las dudas sobre el crecimiento económico.

A lo largo del año, el sector tecnológico lideró las subas en Estados Unidos, impulsado por la demanda en inteligencia artificial y servicios de comunicación. El índice de servicios de comunicación fue el más rentable del S&P 500, con Alphabet como uno de sus principales motores. Analistas citados por Reuters coincidieron en que la trayectoria de las tasas de interés será clave para el comportamiento de los mercados en 2026, en un contexto de señales de posible sesgo expansivo por parte de la futura conducción de la Reserva Federal.

En ese marco, la dinámica de leves subas de los ADRs argentinos en la última jornada del año reflejó un contexto internacional de menor actividad y expectativas moderadas, así como la percepción de los inversores externos sobre el rumbo económico del país.

