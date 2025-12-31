Los ADRs argentinos subieron levemente en Wall Street en una jornada de bajo volumen

A lo largo del año, el sector tecnológico lideró las subas en Estados Unidos, impulsado por la demanda en inteligencia artificial y servicios de comunicación. El índice de servicios de comunicación fue el más rentable del S&P 500, con Alphabet como uno de sus principales motores. Analistas citados por Reuters coincidieron en que la trayectoria de las tasas de interés será clave para el comportamiento de los mercados en 2026, en un contexto de señales de posible sesgo expansivo por parte de la futura conducción de la Reserva Federal.