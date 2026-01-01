La Teoría del Gran JA! presenta su ciclo “Verano con Humor”: llega "Achilata for export" a CiTá

La Teoría del Gran JA! invita a vivir una noche ideal para combatir el calor con risas, música y mucho humor. En el marco de su ciclo “Verano con Humor”, presenta el espectáculo "Achilata for export", una propuesta fresca, dinámica y pensada para disfrutar del verano a pura carcajada.
La cita será el sábado 3 de enero en Citá Abasto de Cultura (Lamadrid 1457).
La jornada comenzará a las 21.30 con la recepción del público y la apertura del patio de comidas, mientras que el show en sala dará inicio a las 22.30.
El espectáculo ofrece una variedad de lenguajes humorísticos “como en botica”: sketches, canciones en vivo, stand up, personajes, cambios de vestuario, pelucas y una sorpresa especial que promete deleitar al público.
En escena estarán Pablo Vera, Benjamín Tannuré Godward y Luciana Ramayo, invitada especial de Tucson Comedy.
El ciclo se realizará todos los sábados, con distintos artistas invitados en cada función.
Entradas:
– General: $20.000
– Anticipadas: $15.000
– Promo 3x2: $40.000
Las entradas pueden adquirirse a través de WhatsApp.