Secciones
LA GACETA
EspectáculosTEATRO TUCUMANO

La Teoría del Gran JA! presenta su ciclo “Verano con Humor”: llega "Achilata for export" a CiTá
La Teoría del Gran JA! presenta su ciclo “Verano con Humor”: llega Achilata for export a CiTá
Hace 8 Hs

La Teoría del Gran JA! invita a vivir una noche ideal para combatir el calor con risas, música y mucho humor. En el marco de su ciclo “Verano con Humor”, presenta el espectáculo "Achilata for export", una propuesta fresca, dinámica y pensada para disfrutar del verano a pura carcajada.

La cita será el sábado 3 de enero en Citá Abasto de Cultura (Lamadrid 1457).

La jornada comenzará a las 21.30 con la recepción del público y la apertura del patio de comidas, mientras que el show en sala dará inicio a las 22.30.

El espectáculo ofrece una variedad de lenguajes humorísticos “como en botica”: sketches, canciones en vivo, stand up, personajes, cambios de vestuario, pelucas y una sorpresa especial que promete deleitar al público.

En escena estarán Pablo Vera, Benjamín Tannuré Godward y Luciana Ramayo, invitada especial de Tucson Comedy.

El ciclo se realizará todos los sábados, con distintos artistas invitados en cada función.

Entradas:

– General: $20.000

– Anticipadas: $15.000

– Promo 3x2: $40.000

Las entradas pueden adquirirse a través de WhatsApp.

Temas Benjamín Tannuré Godward
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Lanzan un concurso nacional para imaginar el Campus Unsta en Concepción
3

Lanzan un concurso nacional para imaginar el Campus Unsta en Concepción

Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año
4

Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

La ONU busca profesionales en la Argentina y abre un banco de talentos
5

La ONU busca profesionales en la Argentina y abre un banco de talentos

La confianza en Milei se consolida entre los jóvenes y cierra el 2025 en alza
6

La confianza en Milei se consolida entre los jóvenes y cierra el 2025 en alza

Más Noticias
Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

El tiempo en Tucumán: ¿qué dice el pronóstico para el 1 de enero de 2026?

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

“Stranger things” se va en el momento justo: ya no daba para más

“Stranger things” se va en el momento justo: ya no daba para más

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo

Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo

Comentarios