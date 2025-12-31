El sorpresivo premio que Giorgian de Arrascaeta le ganó a Lionel Messi y "Maravilla" Martínez

La coronación fue el reflejo de una temporada sobresaliente. De Arrascaeta fue una de las grandes figuras del “Mengao” en el camino a la Copa Libertadores y al Campeonato Brasileño. En el plano continental, además, fue distinguido como mejor jugador del torneo. A nivel local, se destacó como máximo goleador y principal asistidor de su equipo, y cerró el año asegurando la clasificación de Uruguay al Mundial 2026.