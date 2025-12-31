Secciones
El sorpresivo premio que Giorgian de Arrascaeta le ganó a Lionel Messi y "Maravilla" Martínez

El mediocampista uruguayo fue elegido Rey de América en la tradicional encuesta del diario El País, tras imponerse con amplia diferencia en la votación que reunió a periodistas de todo el continente.

CONSAGRADO. El volante de Flamengo se quedó con el Rey de América luego de una temporada destacada a nivel continental y local. CONSAGRADO. El volante de Flamengo se quedó con el Rey de América luego de una temporada destacada a nivel continental y local.
Hace 3 Hs

Giorgian de Arrascaeta se consagró como el mejor jugador del continente al imponerse con amplia diferencia en la tradicional encuesta que organiza el diario uruguayo El País. El enganche de Flamengo superó en la votación a Lionel Messi y a Adrián Martínez, quienes completaron el podio.

El uruguayo arrasó con el 62,8% de los votos, muy por delante de Messi (14,8%) y de “Maravilla” Martínez (5%). La elección correspondió a la 40° edición de la encuesta continental, que este año marcó un récord de participación con 264 periodistas de 16 países, entre ellos 33 argentinos.

La coronación fue el reflejo de una temporada sobresaliente. De Arrascaeta fue una de las grandes figuras del “Mengao” en el camino a la Copa Libertadores y al Campeonato Brasileño. En el plano continental, además, fue distinguido como mejor jugador del torneo. A nivel local, se destacó como máximo goleador y principal asistidor de su equipo, y cerró el año asegurando la clasificación de Uruguay al Mundial 2026.

Con este resultado, Uruguay volvió a tener un Rey de América después de diez años. El antecedente inmediato había sido Carlos Sánchez, cuando brillaba en River.

La encuesta también definió el once ideal del continente, que contó con una fuerte presencia argentina. Integraron el equipo Agustín Rossi, Santiago Sosa, Juan Manuel López, "Maravilla" y Messi. La formación quedó compuesta por: Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Sosa, Erick Pulgar, De Arrascaeta; López, Martínez y Messi.

El premio Rey de América se entrega desde 1986 y tiene como máximo ganador al argentino Carlos Tevez, con tres conquistas. En dos oportunidades lo obtuvieron Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón y Neymar, mientras que una extensa lista de figuras sudamericanas lo ganó una vez, entre ellas Enzo Francescoli, Juan Román Riquelme, Ronaldinho, Martín Palermo y Julián Álvarez.

