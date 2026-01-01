Es fácil pasar por alto este título de Amazon Prime, pero es uno de los mejores del siglo XXI

En algún pasado no muy lejano, cuando el “on-demand” no era ni un concepto en el imaginario colectivo y las plataformas de streaming apenas se gestaban como videoclubs, tener un catálogo gigante de películas parecía una oportunidad emocionante. Pero con el crecimiento de las producciones y con la rutina diaria de las empresas de agregar decenas de películas por día, esa disponibilidad parece agobiante. Entre los 25.000 títulos de Amazon Prime hay uno que resalta y que muchas veces es ignorado.